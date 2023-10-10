Армия РФ в Крыму стягивает к линии фронта редкие "Грады" – фото

Россия стягивает к линии фронта редкие "Грады"

В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали разгрузку оккупантами "Град-1".

Наш агент зафиксировал разгрузку 9К55 "Град-1" из грузовых вагонов открытого типа на Ж/Д станции "Евпатория-товарная", - говорится в сообщении. Поделиться

Позже, как уточняют партизаны, была зафиксирована подготовка транспортировки реактивных систем к линии фронта.

Как говорят в "Атеше", всего "Град-1" было выпущено не более 600 экземпляров с 1976 года. Партизаны считают, что благодаря систематическому уничтожению украинскими силами новых экземпляров реактивных систем залпового огня окупантов российское командование решилось на вовлечение в боевые действия редких представителей семейства "Град".

Все это указывает на неспособность российского ВПК вести длительные боевые действия, – констатируют в "Атеше". Поделиться

Какая ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Ранее партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они обнаружили секретные позиции и огневые точки.

После удара по штабу Черноморского флота РФ россияне боятся опрокидывать военные катера по морю. Поэтому выбрали другой способ – перевозят их на грузовиках.

Напомним, 22 сентября около 12:00 Силы обороны атаковали штаб командования Черноморского флота РФ.

В Минобороны РФ заявили о сбитии 5 ракет и без вести пропавшего одного оккупанта в результате удара по штабу.

На следующий день начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 человек, среди которых есть российские генералы.

25 сентября ССО сообщили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Еще 105 окупантов получили ранения.