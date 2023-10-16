РФ готується до боїв на Херсонщині. Українські партизани в Криму озвучили нове попередження

Українські партизани руху «АТЕШ» у Криму повідомляють, що РФ готується до активних боїв на Херсонщині. Раніше у Криму помітили рух військової техніки.
Росіяни активно готуються до боїв у Херсонській області
Агент «АТЕШ» в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
Що відомо про російську техніку в Криму
Раніше «АТЕШ» повідомляв, що його агенти зафіксували переміщення старої російської техніки через станцію Євпаторну у Криму.
Окупанти перевозили велику колону техніки, що складається з МТ-ЛБ, САУ та Уралів.
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