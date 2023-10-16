РФ готується до боїв на Херсонщині. Українські партизани в Криму озвучили нове попередження

Українські партизани руху «АТЕШ» у Криму повідомляють, що РФ готується до активних боїв на Херсонщині. Раніше у Криму помітили рух військової техніки.

Росіяни активно готуються до боїв у Херсонській області

Агент «АТЕШ» в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі! Поширити

Що відомо про російську техніку в Криму

Раніше «АТЕШ» повідомляв, що його агенти зафіксували переміщення старої російської техніки через станцію Євпаторну у Криму.

Окупанти перевозили велику колону техніки, що складається з МТ-ЛБ, САУ та Уралів.