Армия РФ готовится к обороне на левом берегу Херсона и укрепляется в Крыму — аналитики

Российские войска готовятся обороняться на левом берегу Днепра

13 октября российские источники, включая Минобороны России, заявили, что украинские силы продолжают усилия по укреплению долгосрочных позиций на островах реки Днепр и восточном (левом) берегу Херсонской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска активно обустраивают передовые позиции, минируют и строят инженерные укрепления на восточном (левом) берегу Днепра.

Фото – understandingwar.org

Российские войска заложили по меньшей мере три минных поля вблизи Каховки (65 км северо-восточнее Херсона) и Малокаховки (61 км северо-восточнее Херсона) и быстро восстанавливают Керченский мост, чтобы поддержать материально-техническое обеспечение российских войск на юге Украины зимой, – отметил обозреватель. Поделиться

Машовец также заявил, что российское военное командование корректирует свою позицию на херсонском и крымском направлениях в ответ на беспокойство о возможности широкомасштабного форсирования Днепра и развитии украинских наступательных действий в Крым.

Машовец заявил, что российское командование усилило группировку войск "Днепр" и Гвардию Крыма, основные силы, обороняющиеся на этом участке фронта, частями российского 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия Южного военного). другие российские подразделения, базирующиеся в Крыму.

Общая численность обороняющихся на этом направлении российских войск составляет чуть более 75 тысяч человек, включая мобилизованных украинцев из оккупированных Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, российское военное командование формирует на крымском направлении новые подразделения из мобилизованных.

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Как отмечали в NYT, вместо того, чтобы удерживать линию окопов любой ценой перед лицом украинского наступления, российское командование применило давнюю военную тактику, известную как "эластичная оборона".

Для реализации этой тактики россияне отходят на вторую линию позиций, поощряя украинские войска продвигаться вперед, а затем наносят ответный удар, когда силы противника становятся уязвимыми, во время передвижения по открытой местности или когда они подходят к недавно оставленным российским позициям.

Цель состоит в том, чтобы не дать украинским войскам фактически закрепиться на позиции и использовать ее в качестве базы для дальнейшего наступления.