Армія РФ готується до оборони на лівому березі Херсонщини та укріплюється в Криму — аналітики

Російські війська готується оборонятися на лівому березі Дніпра

13 жовтня російські джерела, включно з Міноборони Росії, заявили, що українські сили продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та східному (лівому) березі Херсонської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на східному (лівому) березі Дніпра.

Фото – understandingwar.org

Російські війська заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки (65 км на північний схід від Херсона) та Малокаховки (61 км на північний схід від Херсона) і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України взимку, – зазначив оглядач. Поширити

Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на херсонському та кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим.

Машовець заявив, що російське командування посилило угруповання військ "Дніпро" і Гвардію Криму, основні сили, що обороняються на цій ділянці фронту, частинами російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія Південного військового округу та інші російські підрозділи, що базуються в Криму.

Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім цього, російське військове командування формує на кримському напрямку нові підрозділи з мобілізованих.

Нова тактика армії РФ для протидії контрнаступу ЗСУ

Як зазначали в NYT, замість того, щоб утримувати лінію окопів за будь-яку ціну перед обличчям українського наступу, російське командування застосувало давню військову тактику, відому як "еластична оборона".

Для реалізації цієї тактики росіяни відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українські війська просуватися вперед, а потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими, під час пересування по відкритій місцевості або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій.

Мета полягає в тому, щоб не дати українським військам фактично закріпитися на позиції й використовувати її як базу для подальшого наступу.