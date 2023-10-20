ЗСУ проводять масштабніші операції на лівобережжі Херсонщини — звіт аналітиків

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини

Інститут вивчення війни оцінює, що українські дії на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж тактичні рейди, які були раніше.

Російські джерела також обговорюють масштабніші ніж зазвичай українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня.

Відомий російський військовий блогер, який ініціював російську дискусію про українські штурми на східному березі 18 жовтня, заявив 19 жовтня, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи української морської піхотної бригади переправилися через річку Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від м. Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії р. Дніпро).

Він також стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі.

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська в атаках на Кринки використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках.

Кілька російських джерел, у тому числі окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо, стверджували, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега річки Дніпро та до позицій під Антонівським залізничним мостом, де, як вони стверджують, українські сили намагаються відпочити та перегрупуватися під постійними авіаційними та артилерійськими ударами Росії.

Український Генштаб також визнав українські операції на східному березі й повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті.

Російські війська готується оборонятися на лівому березі Дніпра

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на східному (лівому) березі Дніпра.

Російські війська заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки (65 км на північний схід від Херсона) та Малокаховки (61 км на північний схід від Херсона) і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України взимку, – зазначив оглядач. Поширити

Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім цього, російське військове командування формує на кримському напрямку нові підрозділи з мобілізованих.