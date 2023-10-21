Бійці ЗСУ закріпилися у селі на лівому березі Херсонщини — аналітики

Українські воїни продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області — їм навіть вдалося закріпитися у селі Кринки.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

За словами американських аналітиків, геолокаційні кадри, які були оприлюднені декілька днів тому, підтверджують дані про те, що бійці ЗСУ просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські військові блогери також почали писати про те, що українські сили закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Ще один російський пропагандист заявив, що бійці ЗСУ просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту.

Окрім того, в інформаційному просторі ворога шириться інформація про те, що тривають бої біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.

Як повідомляють представники американського Інституту вивчення війни, у них немає візуального підтвердження того, що бійці ЗСУ утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонської області, окрім Кринок.

ЗСУ здійснюють рейди на Херсонщині

Згідно з даними естонських розвідників, наші захисники почали здійснювати рейди в Херсонській області.

Окрім того, зафіксовано можливий плацдарм воїнів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нещодавно з’явилася інформація про перекидання додаткових сил російських загарбників на цей напрямок.