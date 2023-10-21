Бійці ЗСУ закріпилися у селі на лівому березі Херсонщини — аналітики
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ЗСУ закріпилися у селі на лівому березі Херсонщини — аналітики

ЗСУ
Джерело:  ISW

Українські воїни продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області — їм навіть вдалося закріпитися у селі Кринки.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини

За словами американських аналітиків, геолокаційні кадри, які були оприлюднені декілька днів тому, підтверджують дані про те, що бійці ЗСУ просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

Російські військові блогери також почали писати про те, що українські сили закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів.

Ще один російський пропагандист заявив, що бійці ЗСУ просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту.

Окрім того, в інформаційному просторі ворога шириться інформація про те, що тривають бої біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група.

Як повідомляють представники американського Інституту вивчення війни, у них немає візуального підтвердження того, що бійці ЗСУ утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонської області, окрім Кринок.

ЗСУ здійснюють рейди на Херсонщині

Згідно з даними естонських розвідників, наші захисники почали здійснювати рейди в Херсонській області.

Окрім того, зафіксовано можливий плацдарм воїнів ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Нещодавно з’явилася інформація про перекидання додаткових сил російських загарбників на цей напрямок.

Це може свідчити про те, що росіяни відчувають загрозу. Ймовірно, мета рейдів ЗСУ полягає у сковуванні російських військ. За останньою інформацією, українці досягають цього, - йдеться в повідомленні.

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