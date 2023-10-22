ЗСУ готуються зачистити лівий берег Дніпра на Херсонщині від військових армії РФ

Українським військовим необхідно провести зачистку частини лівого берега Дніпра на Херсонщині від злочинців окупаційної армії РФ.
Що відомо про дії ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, необхідно провести зачистку лівого берега Дніпра не Херсонщині, оскільки окупаційна російська армія продовжує вести обстріли по звільнених територіях на правому березі.
У відповідь на заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) Гуменюк зазначила, що наразі зарано говорити про висадку українських військових на лівому березі на Херсонщині, однак підготовка до цього ведеться.
За її словами, також не варто сприймати як докази заяви російських "військкорів".
Вона підкреслила, що лівий берег необхідно зачистити, щоб полегшити умови для жителів правого берега, які наразі постійно перебувають під жорстокими ворожими обстрілами.
За словами Гуменюк, зараз першочергова задача Сил оборони - "полегшити життя мирного населення".
За її словами, "проголошення", які звучали раніше, дуже шкодять бойовій роботі і "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною".
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