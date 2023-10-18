Чи готується армія РФ до масованих ракетних атак по Україні — пояснення речниці ОК Південь

Українські військові готуються до накопичення злочинною армією арсеналу ракет для масованих та комбінованих атак по Україні.

Що відомо про ракетну загрозу з боку армїі РФ

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони південого напрямку Наталії Гуменюк, поодинокі ракетні удари та атаки дронами російських військових злочинців становлять не меншу загрозу, ніж масовані ракетні атаки.

Гуменюк підкреслила, що кожен ракетний удар та атака ворога за допомогою дронів завдають неймовірних людських та виробничих втрат.

Речниця ОК “Південь” підкреслила, що кожна подібна атака злочинної російської армії є терористичним актом і підлягає засудженню з боку світової спільноти.

Ми готуємося до того, що ворог буде нарощувати свій ракетний потенціал, що він може застосовувати у майбутньому і масовані, і мішані атаки. Тому що вони не даремно випробовували таку тактику, - пояснила Гуменюк. Поширити

За її словами, наразі задача українських військових полягає у підготовці та посиленні систем ППО і роботі на упередження.

На думку речниці ОК “Південь”, у цьому випадку українські військові можуть використовувати ракети ATACMS.

Що відомо про ситуацію у Чорному морі

За словами Гуменюк, наразі українські військові не спостерігають надзвичайної активності ворожих МіГ-31 у Чорному морі.

Однак вона припустила, що росіяни можуть створити загрозу атак ракетами “Кинджалами” на інших напрямках.

Гуменюк припустила, що наші порти можуть опинитися під загрозою використання такої зброї. Адже Росія хоче зайняти місце України в зерновій ініціативі.

Вона зазначила, що наразі ситуація у Чорному морі залишається стабільною.

Противник перебуває в районі від східного узбережжя тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, бо вважає його для себе безпечним.

Росія трохи згорнула своє корабельне угруповання. Сили оборони 18 жовтня зафіксували 5 ворожих кораблів у Чорному морі та один в Азовському морі.

На думку речниці ОК “Південь”, на дії російських військових міг вплинути потужний шторм.

Всі ракетоносії на цей час теж заведені в пункти базування.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що цей факт не скасовує ракетної загрози. Бо окупанти здатні завдавати ударів з бухт Новоросійська.

Тому Генштаб оцінює ракетну небезпеку як високу, але вірогідність застосування такої зброї поки що є нижчою. Адже на бойовому чергуванні зараз немає ворожих одиниць.

Також Гуменюк заявила, що Сили оборони фіксують активність тактичної авіації росіян.

Окупанти тероризують міжнародні транспортні шляхи у Чорному морі, скидаючи КАБ або, ймовірно, міни.

У такий спосіб росіяни намагаються зірвати функціонування гуманітарного коридору.