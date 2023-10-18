Готовится ли армия РФ к массированным ракетным атакам по Украине — объяснение спикера ОК Юг

Украинские военные готовятся к накоплению преступной армией арсенала ракет для массированных и комбинированных атак по Украине.

Что известно о ракетной угрозе со стороны армии РФ

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны южного направления Наталии Гуменюк, единичные ракетные удары и атаки дронами российских военных преступников представляют не меньшую угрозу, чем массированные ракетные атаки.

Гуменюк подчеркнула, что каждый ракетный удар и атака врага с помощью дронов наносят невероятные человеческие и производственные потери.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что каждая подобная атака преступной российской армии является террористическим актом и подлежит осуждению со стороны мирового сообщества.

Мы готовимся к тому, что враг будет наращивать свой ракетный потенциал, что он может применять в будущем и массированные, и смешанные атаки. Потому что они не зря испытывали такую тактику, – объяснила Гуменюк. Поделиться

По ее словам, сейчас задача украинских военных состоит в подготовке и усилении систем ПВО и работе на упреждение.

По мнению спикера ОК "Юг", в этом случае украинские военные могут использовать ракеты ATACMS.

Что известно о ситуации в Черном море

По словам Гуменюк, украинские военные не наблюдают чрезвычайной активности враждебных МиГ-31 в Черном море.

Однако она предположила, что россияне могут создать угрозу атак ракетами Кинжалами на других направлениях.

Гуменюк допустила, что наши порты могут оказаться под угрозой использования такого оружия. Россия ведь хочет занять место Украины в зерновой инициативе.

Она отметила, что ситуация в Черном море остается стабильной.

Противник находится в районе от восточного побережья временно оккупированного Крыма до Новороссийска, поскольку считает его безопасным.

Россия немного свернула свою корабельную группировку. Силы обороны 18 октября зафиксировали пять вражеских кораблей в Черном море и один в Азовском море.

По мнению спикера ОК "Юг", на действия российских военных мог повлиять мощный шторм.

Все ракетоносители в настоящее время тоже заведены в пункты базирования.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что этот факт не отменяет ракетной угрозы. Потому что оккупанты способны наносить удары из бухт Новороссийска.

Поэтому Генштаб оценивает ракетную опасность как высокую, но вероятность применения такого оружия пока ниже. Ведь на боевом дежурстве сейчас нет вражеских единиц.

Также Гуменюк заявила, что Силы обороны фиксируют активность тактической авиации россиян.

оккупанты терроризируют международные транспортные пути в Черном море, сбрасывая КАБ или, вероятно, мины.

Таким образом, россияне пытаются сорвать функционирование гуманитарного коридора.