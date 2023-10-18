Это ошибка. Путин впервые отреагировал на предоставление Украине ракет ATACMS

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что американские дальнобойные ракеты ATACMS, полученные ВСУ от США, якобы не смогут изменить ситуацию на фронте.

Предоставление Украине ATACMS – появилась реакция Путина

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины атаковали ракетами российские аэродромы вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Согласно последним данным, там удалось уничтожить:

6 вертолетов различных модификаций

один самолет

специальную технику, которая находилась на аэродромах

пусковую установку ПВО

склад боеприпасов

повреждены взлетные полосы аэродромов.

Кроме того, удалось ликвидировать и ранить десятки оккупантов.

На все эти события отреагировал глава Кремля.

Российский диктатор начал уверять, что страна-агрессорка якобы сможет отбивать атаки этих ракет.

По его убеждению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".

Россия сможет отражать эти атаки, это очередная зошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, – сказал Путин. Поделиться

Более того, президент РФ начал угрожать, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".

Как ATACMS могут помочь ВСУ на фронте

Как считают эксперты американского Института изучения войны, возможное рассредоточение российских самолетов на аэродромах по всей оккупированной Украине и перемещение авиационных средств дальше линии фронта сможет нарушить поддержку вражеской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций.

Кроме того, сообщается, что перебазирование самолетов на находящиеся дальше в тылу аэродромы может повлиять на время простоя российской авиации, необходимое для поддержки операций.

Это будет особенно непросто для российских вертолетов, длительное время действовавших на относительно небольших участках фронта, чтобы ослабить наступающие механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года. Поделиться

Что также важно понимать, американские ракеты представляют серьезную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.