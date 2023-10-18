Это ошибка. Путин впервые отреагировал на предоставление Украине ракет ATACMS
Категория
Политика
Дата публикации

Это ошибка. Путин впервые отреагировал на предоставление Украине ракет ATACMS

Владимир Путин
Читати українською
Источник:  ONLINE.UA

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что американские дальнобойные ракеты ATACMS, полученные ВСУ от США, якобы не смогут изменить ситуацию на фронте.

Предоставление Украине ATACMS – появилась реакция Путина

В ночь на 17 октября Вооруженные силы Украины атаковали ракетами российские аэродромы вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Согласно последним данным, там удалось уничтожить:

  • 6 вертолетов различных модификаций

  • один самолет

  • специальную технику, которая находилась на аэродромах

  • пусковую установку ПВО

  • склад боеприпасов

  • повреждены взлетные полосы аэродромов.

Кроме того, удалось ликвидировать и ранить десятки оккупантов.

На все эти события отреагировал глава Кремля.

Российский диктатор начал уверять, что страна-агрессорка якобы сможет отбивать атаки этих ракет.

По его убеждению, они "не изменят кардинально ситуацию" на фронте, а "только продолжат агонию Украины".

Россия сможет отражать эти атаки, это очередная зошибка США. Поставки наносят ущерб и создают дополнительную угрозу, – сказал Путин.

Более того, президент РФ начал угрожать, что патрулирование над Черным морем будет "осуществляться МиГ-31 с "Кинжалами".

Как ATACMS могут помочь ВСУ на фронте

Как считают эксперты американского Института изучения войны, возможное рассредоточение российских самолетов на аэродромах по всей оккупированной Украине и перемещение авиационных средств дальше линии фронта сможет нарушить поддержку вражеской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций.

Кроме того, сообщается, что перебазирование самолетов на находящиеся дальше в тылу аэродромы может повлиять на время простоя российской авиации, необходимое для поддержки операций.

Это будет особенно непросто для российских вертолетов, длительное время действовавших на относительно небольших участках фронта, чтобы ослабить наступающие механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

Что также важно понимать, американские ракеты представляют серьезную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ, вероятно, впервые ударили ракетами ATACMS по армии РФ — WSJ
ATACMS
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В сети появились новые спутниковые снимки аэропорта в Бердянске после атаки ВСУ
Аеропорт

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.