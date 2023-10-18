Це помилка. Путін вперше відреагував на надання Україні ракет ATACMS

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що американські далекобійні ракети ATACMS, які ЗСУ отримали від США, нібито не зможуть змінити ситуацію на фронті.

Надання Україні ATACMS — з’явилася реакція Путіна

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України атакували ракетами російських аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська.

Згідно з останніми даними, там вдалося знищити:

6 гелікоптерів різних модифікацій

один літак

спеціальну техніку, яка знаходилася на аеродромах

пускову установку ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів.

Окрім того, вдалося ліквідувати та поранити десятки окупантів.

На усі ці події відреагував очільник Кремля.

Російський диктатор почав запевняти, що країна-агресорка нібито зможе відбивати атаки цих ракет.

На його переконання, вони "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, а "тільки продовжать агонію України".

Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки завдають шкоди і створюють додаткову загрозу, – сказав Путін. Поширити

Ба більше, президент РФ почав погрожувати, що патрулювання над Чорним морем "здійснюватиметься МіГ-31 з "Кинджалами".

Як ATACMS можуть допомогти ЗСУ на фронті

Як вважають експерти американського Інституту вивчення війни, можливе розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту зможе порушити підтримку ворожою авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

Окрім того, наголошується, що перебазування літаків на аеродроми, які знаходяться далі в тилу, може вплинути на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

Це буде особливо непросто для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року. Поширити

Що також важливо розуміти, американські ракети є серйозною загрозою для російських складів боєприпасів у тилових районах.