NYT озвучило свою версию количества предоставленных Украине ракет ATACMS

Согласно данным издания The New York Times, Штаты передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.
Украина могла получить около 20 ракет ATACMS
Как уже упоминалось ранее, 17 октября информационное агентство Associated Press сообщило, что Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.
Однако The New York Times со ссылкой на своих инсайдеров отрицает эту информацию.
Согласно данным двух западных чиновников, Штаты направили около 20 ракет в Украину.
Кроме того, сообщается, что 17 октября ВСУ использовали ракеты ATACMS, чтобы ударить по двум аэродромам россиян на оккупированной территории.
Смогут ATACMS изменить ситуацию на поле боя в Украине
Что важно понимать, ракеты ATACMS являются кассетным боеприпасом, разбрасывающим 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории.
Журналисты обращают внимание на то, что оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое официальный Вашингтон до сих пор не подписал.
По словам инсайдеров издания, новых дальнобойных американских ракет хватит, чтобы ВСУ доставали почти все ключевые базы, которые страна-агрессорка использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине.
Однако, что важно понимать, ATACMS не могут использоваться Украиной для нападения на российскую территорию.
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