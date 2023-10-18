NYT озвучило свою версию количества предоставленных Украине ракет ATACMS

Украина могла получить около 20 ракет ATACMS

Как уже упоминалось ранее, 17 октября информационное агентство Associated Press сообщило, что Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

За последние несколько дней в Украину поставили меньше дюжины ракет (ATACMS – ред.), – приводит издание слова неназванного чиновника. Поделиться

Однако The New York Times со ссылкой на своих инсайдеров отрицает эту информацию.

После многочисленных сообщений о том, что было принято решение о снабжении оружием, его доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что оно может быть атаковано Россией при ввозе в страну. Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох, - сказано в сообщении. Поделиться

Согласно данным двух западных чиновников, Штаты направили около 20 ракет в Украину.

Кроме того, сообщается, что 17 октября ВСУ использовали ракеты ATACMS, чтобы ударить по двум аэродромам россиян на оккупированной территории.

Смогут ATACMS изменить ситуацию на поле боя в Украине

Что важно понимать, ракеты ATACMS являются кассетным боеприпасом, разбрасывающим 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории.

Журналисты обращают внимание на то, что оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое официальный Вашингтон до сих пор не подписал.

Пока не ясно, насколько эта ракетная система изменит ситуацию на поле боя; другое оружие, предоставленное Западом, в том числе танки, обеспечило лишь незначительное преимущество в затянувшейся на долгие месяцы войне. А версия ракеты, направленная Соединенными Штатами, последняя большая система, которую Украина хотела получить от США, имеет ограниченный радиус действия, - сказано в материале СМИ. Поделиться

По словам инсайдеров издания, новых дальнобойных американских ракет хватит, чтобы ВСУ доставали почти все ключевые базы, которые страна-агрессорка использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине.

Однако, что важно понимать, ATACMS не могут использоваться Украиной для нападения на российскую территорию.