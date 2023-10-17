США предоставляют 522 млн долларов на восстановление энергетической системы Украины
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Экономика
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США предоставляют 522 млн долларов на восстановление энергетической системы Украины

Кабинет министров Украины
Энергосистема Украины
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Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

США поддержат энергетическую систему Украины

Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.

Мы на пороге тяжелой зимы. Благодаря поддержке партнеров мы совместно прошли прошлый, самый трудный отопительный сезон в нашей истории. Этой зимой имеем поддержку не только финансовую, но и восстановление энергетики.

Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долл для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.

Какова готовность Украины к отопительному сезону

Шмыгаль отметил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций. В общей сложности в энергосистему добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт.

Есть достаточно ресурсов газа в хранилищах – 15,8 млрд кубических метров. В то же время, планируем достичь уровня 16,5 млрд кубометров, что на 2 млрд кубометров больше плана, чтобы спокойно пройти эту зиму, – добавил премьер.

Также продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности Киевской области. Киевская область, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.

Денис Шмыгаль также напомнил, что в 2022 году у Украины не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем.

Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал, – объяснил глава Кабмина.

Кроме того, идет работа над децентрализацией энергосистемы.

Денис Шмыгаль искренне поблагодарил международных партнеров за скорые решения, усилившие способность и устойчивость нашего государства.

Партнеры выделили 2,3 миллиарда долларов на восстановление и защиту энергетики. Мы также расширили возможность импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт, — сказал премьер-министр.

По словам Денис Шмыгаля, по состоянию на сегодняшний день удалось отремонтировать более 80% магистральных сетей.

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