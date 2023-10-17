США предоставляют 522 млн долларов на восстановление энергетической системы Украины

Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долларов для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.
США поддержат энергетическую систему Украины
Соединенные Штаты Америки выделили 522 миллиона долларов на закупку энергооборудования и защиты украинской энергосистемы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей.
Соединенные Штаты уже выделили 522 млн долл для закупки соответствующего энергетического оборудования, а также для поддержки и защиты энергетической системы Украины.
Какова готовность Украины к отопительному сезону
Шмыгаль отметил, что Украина готова к отопительному сезону почти на 100%. Во время осенне-зимнего периода будут в работе все 9 блоков атомных электростанций. В общей сложности в энергосистему добавили 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт.
Также продолжается кампания по активной и пассивной защите энергообъектов, в частности Киевской области. Киевская область, по его словам, также среди лидеров в реализации проектов восстановления.
Денис Шмыгаль также напомнил, что в 2022 году у Украины не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем.
Кроме того, идет работа над децентрализацией энергосистемы.
Денис Шмыгаль искренне поблагодарил международных партнеров за скорые решения, усилившие способность и устойчивость нашего государства.
По словам Денис Шмыгаля, по состоянию на сегодняшний день удалось отремонтировать более 80% магистральных сетей.
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