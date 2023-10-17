США надають 522 млн доларів на відновлення енергетичної системи України

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

США підтримають енергетичну систему України

Сполучені Штати Америки виділили 522 мільйони доларів на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Поширити

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Яка готовність України до опалювального сезону

Шмигаль зазначив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Загалом в енергосистему додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт.

Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах — 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму, – додав прем’єр. Поширити

Також продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема на Київщині. Київська область, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проектів відновлення.

Денис Шмигаль також нагадав, що у 2022 році в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем.

Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив, – пояснив очільник Кабміну. Поширити

Окрім того, триває робота над децентралізацією енергосистеми.

Денис Шмигаль щиро подякував міжнародним партнерам за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.

Партнери надали 2,3 мільярда доларів на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт, — сказав прем’єр-міністр. Поширити

За словами Денис Шмигаля, станом на сьогодні вдалося відремонтувати понад 80% магістральних мереж.