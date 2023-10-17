США надають 522 млн доларів на відновлення енергетичної системи України

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.
США підтримають енергетичну систему України
Сполучені Штати Америки виділили 522 мільйони доларів на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад.
Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.
Яка готовність України до опалювального сезону
Шмигаль зазначив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Загалом в енергосистему додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт.
Також продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема на Київщині. Київська область, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проектів відновлення.
Денис Шмигаль також нагадав, що у 2022 році в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем.
Окрім того, триває робота над децентралізацією енергосистеми.
Денис Шмигаль щиро подякував міжнародним партнерам за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.
За словами Денис Шмигаля, станом на сьогодні вдалося відремонтувати понад 80% магістральних мереж.
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