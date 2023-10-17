США надають 522 млн доларів на відновлення енергетичної системи України
Категорія
Економіка
Дата публікації

США надають 522 млн доларів на відновлення енергетичної системи України

Кабінет міністрів України
Енергосистема України

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

США підтримають енергетичну систему України

Сполучені Штати Америки виділили 522 мільйони доларів на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики.

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України.

Яка готовність України до опалювального сезону

Шмигаль зазначив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Загалом в енергосистему додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт.

Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах — 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму, – додав прем’єр.

Також продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб’єктів, зокрема на Київщині. Київська область, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проектів відновлення.

Денис Шмигаль також нагадав, що у 2022 році в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем.

Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив, – пояснив очільник Кабміну.

Окрім того, триває робота над децентралізацією енергосистеми.

Денис Шмигаль щиро подякував міжнародним партнерам за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.

Партнери надали 2,3 мільярда доларів на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт, — сказав прем’єр-міністр.

За словами Денис Шмигаля, станом на сьогодні вдалося відремонтувати понад 80% магістральних мереж.

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