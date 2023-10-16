До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

16 жовтня до Києва прибула спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

В Україну прибула Пенні Пріцкер

Про прибуття до Києва Пенні Пріцкер повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Щиро вітаю вас з поверненням до Києва, пані Міністр Пріцкер! Поширити

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

Це перший візит Пріцкер в Україну з моменту призначення на посаду.

Що відомо про Пенні Пріцкер

14 вересня президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду нового Спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Будучи досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та лідером індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальний представник Прітцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критичну посаду. Поширити

У цій ролі вона працюватиме з українським урядом, G7, ЄС, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами та американським приватним сектором, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, що 20 вересня президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Пріцкер.

Вони обговорили пріоритетні регіони України для відновлення, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.