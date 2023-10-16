До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України
Категорія
Україна
Дата публікації

До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

Пенні Пріцкер
Джерело:  Бріджит Брінк

16 жовтня до Києва прибула спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

В Україну прибула Пенні Пріцкер

Про прибуття до Києва Пенні Пріцкер повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Щиро вітаю вас з поверненням до Києва, пані Міністр Пріцкер!

Це перший візит Пріцкер в Україну з моменту призначення на посаду.

Що відомо про Пенні Пріцкер

14 вересня президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду нового Спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

Будучи досвідченим державним службовцем, колишнім міністром торгівлі та лідером індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальний представник Прітцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критичну посаду.

У цій ролі вона працюватиме з українським урядом, G7, ЄС, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами та американським приватним сектором, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, що 20 вересня президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Пріцкер.

Вони обговорили пріоритетні регіони України для відновлення, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До Києва приїхала глава МЗС Німеччини Бербок
До Києва приїхала глава МЗС Німеччини Бербок
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Столтенберг прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
Столтенберг прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боррель прибув до Києва та вшанував пам'ять українських воїнів
Боррель прибув до Києва та вшанував пам'ять українських воїнів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм