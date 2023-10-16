До Києва прибула спецпредставниця США з відновлення України

16 жовтня до Києва прибула спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.
В Україну прибула Пенні Пріцкер
Про прибуття до Києва Пенні Пріцкер повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Це перший візит Пріцкер в Україну з моменту призначення на посаду.
Що відомо про Пенні Пріцкер
14 вересня президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер на посаду нового Спеціального представника США з питань економічного відновлення України.
У цій ролі вона працюватиме з українським урядом, G7, ЄС, міжнародними фінансовими установами, міжнародними партнерами та американським приватним сектором, щоб допомогти Україні.
Нагадаємо, що 20 вересня президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Пріцкер.
Вони обговорили пріоритетні регіони України для відновлення, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.
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