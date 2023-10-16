В Киев прибыла спецпредставительница США по восстановлению Украины

16 октября в Киев прибыла спецпредставительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

В Украину прибыла Пенни Прицкер

О прибытии в Киев Пенни Прицкер сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Искренне поздравляю вас с возвращением в Киев, госпожа Министр Прицкер! Поделиться

A very warm welcome back to Kyiv, Secretary Pritzker! pic.twitter.com/h6S9dO7fyk — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 16, 2023

Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на должность.

Что известно о Пенни Прицкер

14 сентября президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность нового Специального представителя США по экономическому восстановлению Украины.

Будучи опытным государственным служащим, бывшим министром торговли и трансформирующимся лидером индустрии с глубокими родственными связями с Украиной, Специальный представитель Притцкер привносит десятилетия опыта и знаний на эту критическую должность. Поделиться

В этой роли она будет работать с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми учреждениями, международными партнерами и американским частным сектором, чтобы помочь Украине.

Напомним, что 20 сентября президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с Прицкер.

Они обсудили приоритетные регионы Украины для восстановления и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.