В Киев прибыла спецпредставительница США по восстановлению Украины
Категория
Украина
Дата публикации

В Киев прибыла спецпредставительница США по восстановлению Украины

Пенни Прицкер
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Источник:  Бриджит Бринк

16 октября в Киев прибыла спецпредставительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

В Украину прибыла Пенни Прицкер

О прибытии в Киев Пенни Прицкер сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Искренне поздравляю вас с возвращением в Киев, госпожа Министр Прицкер!

Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на должность.

Что известно о Пенни Прицкер

14 сентября президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность нового Специального представителя США по экономическому восстановлению Украины.

Будучи опытным государственным служащим, бывшим министром торговли и трансформирующимся лидером индустрии с глубокими родственными связями с Украиной, Специальный представитель Притцкер привносит десятилетия опыта и знаний на эту критическую должность.

В этой роли она будет работать с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми учреждениями, международными партнерами и американским частным сектором, чтобы помочь Украине.

Напомним, что 20 сентября президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с Прицкер.

Они обсудили приоритетные регионы Украины для восстановления и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

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