В Киев прибыла спецпредставительница США по восстановлению Украины

16 октября в Киев прибыла спецпредставительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.
В Украину прибыла Пенни Прицкер
О прибытии в Киев Пенни Прицкер сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Это первый визит Прицкер в Украину с момента назначения на должность.
Что известно о Пенни Прицкер
14 сентября президент США Джо Байден назначил Пенни Прицкер на должность нового Специального представителя США по экономическому восстановлению Украины.
В этой роли она будет работать с украинским правительством, G7, ЕС, международными финансовыми учреждениями, международными партнерами и американским частным сектором, чтобы помочь Украине.
Напомним, что 20 сентября президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с Прицкер.
Они обсудили приоритетные регионы Украины для восстановления и поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.
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