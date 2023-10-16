Чи продовжить США військову допомогу Україні — відповідь Байдена

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.

Чи продовжить США військову допомогу Україні

За словами американського лідера, у США є можливість робити це, і вони зобов'язані це робити, адже "Сполучені Штати – це важлива нація".

Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не в світі, в історії світу. Історії світу. Ми можемо подбати про них обох і при цьому підтримувати нашу загальну міжнародну оборону. А якщо не ми, то хто?, – зазначив Байден. Поширити

Президент заявив, що обидві війни переважно пов'язані з американським народом, адже в Україні однією з його цілей було не допустити, щоб Путін, який скоїв військові злочини, не зміг окупувати незалежну країну, що межує з союзниками по НАТО і знаходиться на кордоні з Росією.

Уявіть, що сталося б зараз, якби йому це вдалося. Чи знаєте ви якусь велику війну в Європі, в яку ми не були б втягнуті? Ми не хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо переконатися, що ці демократії є стійкими. І Україна відіграє вирішальну роль у забезпеченні цього, – наголосив Байден. Поширити

Що відомо про новий пакет військової допомоги для України та Ізраїля від США

Радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван анонсував переговори президента США з представниками Конгресу щодо виділення понад 2 млрд доларів на новий пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю.

За його словами, цього тижня президент США Джо Байден проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакета.

У зв'язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.

Байден розглядає бюджетний запит, що об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його затвердження на тлі закликів деяких республіканців урізати кошти для Києва.