Українські пілоти через кілька днів почнуть навчання на F-16 у США — Politico

Українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Програму навчання вони можуть завершити за три місяці.

Українські льотчики починають навчання на F-16

Українські льотчики вже наступного тижня мають розпочати навчання на винищувачах F-16 на авіабазі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в штаті Аризона після завершення мовної підготовки.

Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників.

Як стало відомо виданню, невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка.

Очікується, що українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках.

Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Прогрес у початку навчань українських пілотів на F-16

Дуже багато ставлять питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання, – зазначив полковник Юрій Ігнат. Поширити

Ігнат додав, що не кожна країна хоче оприлюднювати деталі процесу навчання на своїй території. Проте речник запевнив, що цей зрушився з місця дуже серйозно.

Він не був на місці, а набрав обертів. І льотчики навчаються і проходять підготовку. Я думаю, що про це будуть подальші заяви від лідерів країн. Поширити

Авіаційна колація також збільшуається, а георграфія учасниць є доволі великою.