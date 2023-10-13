Українські пілоти через кілька днів почнуть навчання на F-16 у США — Politico

Українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Програму навчання вони можуть завершити за три місяці.
Українські льотчики починають навчання на F-16
Українські льотчики вже наступного тижня мають розпочати навчання на винищувачах F-16 на авіабазі Військово-повітряних сил Національної гвардії США в штаті Аризона після завершення мовної підготовки.
Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох співрозмовників.
Як стало відомо виданню, невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас і вже прямують на авіабазу в Аризоні, де відбуватиметься безпосередньо льотна підготовка.
Очікується, що українці спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках.
Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.
Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.
Прогрес у початку навчань українських пілотів на F-16
Ігнат додав, що не кожна країна хоче оприлюднювати деталі процесу навчання на своїй території. Проте речник запевнив, що цей зрушився з місця дуже серйозно.
Авіаційна колація також збільшуається, а георграфія учасниць є доволі великою.
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