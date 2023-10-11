Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро та винищувачі F-16

11 жовтня влада Бельгії офіційно підтвердила, що передасть Україні 1,7 млрд євро завдяки замороженим російським активам. Окрім того, ЗСУ також отримають сучасні винищувачі F-16.

Україна отримає 1,7 млрд євро від Бельгії: перші подробиці

З такою заявою виступив прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо під час спільного брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським.

Він публічно пообіцяв, що його країна продовжить підтримувати нашу державу за трьома напрямками.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про військову допомогу та економічні санкції.

Александр де Кроо звертає увагу на те, що третій напрямок – це створення Фонду України обсягом 1,7 млрд євро.

Як пояснює прем’єр-міністр Бельгії, джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у його країні.

Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.Ми робили це минулоріч, і цього року ми зробимо це знову через фонд на 1,7 млрд (євро). Цей фонд буде використаний на придбання військової техніки, гуманітарну підтримку, Європейський фонд миру, макрофінансову допомогу тощо, - розповів Александр де Кроо. Поширити

Бельгія також передасть Україні F-16

За словами очільниці Міноборони Бельгії Людівін Дедондер, її країна ухвалила рішення про постачання ЗСУ декількох бельгійських винищувачів F-16.

З 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, залежно від нарощування наших нових можливостей F-35", - повідомила вона, однак точну кількість літаків не назвала.

Окрім того, наголошується, що Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої "авіаційної коаліції".