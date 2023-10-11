Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро и истребители F-16

11 октября власти Бельгии официально подтвердили, что передадут Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам. Кроме того, ВСУ также получат современные истребители F-16.
Украина получит 1,7 млрд евро от Бельгии: первые подробности
С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Он публично пообещал, что его страна продолжит поддерживать наше государство по трем направлениям.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о военной помощи и экономических санкциях.
Александр де Кроо обращает внимание на то, что третье направление – создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро.
Как объясняет премьер-министр Бельгии, источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в его стране.
Бельгия также передаст Украине F-16
По словам главы Минобороны Бельгии Человека Дедондера, ее страна приняла решение о поставках ВСУ нескольких бельгийских истребителей F-16.
Кроме того, сообщается, что Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 так называемой "авиационной коалиции".
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