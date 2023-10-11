Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро и истребители F-16

У нас в Бельгии есть налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован для приобретения военной техники, гуманитарной поддержки, Европейского фонда мира, макрофинансовой помощи и т.д., - рассказал Александр де Кроо.