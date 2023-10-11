Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро и истребители F-16
Категория
Экономика
Дата публикации

Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро и истребители F-16

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, Александр де Кроо
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11 октября власти Бельгии официально подтвердили, что передадут Украине 1,7 млрд евро благодаря замороженным российским активам. Кроме того, ВСУ также получат современные истребители F-16.

 

Украина получит 1,7 млрд евро от Бельгии: первые подробности

С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он публично пообещал, что его страна продолжит поддерживать наше государство по трем направлениям.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о военной помощи и экономических санкциях.

Александр де Кроо обращает внимание на то, что третье направление – создание Фонда Украины объемом 1,7 млрд евро.

Как объясняет премьер-министр Бельгии, источником этого фонда станут миллиардные российские активы, замороженные в его стране.

У нас в Бельгии есть налогообложение доходов этих замороженных активов. В прошлом году для нас было четко понятно, что налогообложение доходов этих активов должно на 100% пойти на пользу народу Украины. Мы делали это в прошлом году, и в этом году мы сделаем это снова через фонд на 1,7 млрд (евро). Этот фонд будет использован для приобретения военной техники, гуманитарной поддержки, Европейского фонда мира, макрофинансовой помощи и т.д., - рассказал Александр де Кроо.

Бельгия также передаст Украине F-16

По словам главы Минобороны Бельгии Человека Дедондера, ее страна приняла решение о поставках ВСУ нескольких бельгийских истребителей F-16.

С 2025 года в Украину отправят несколько бельгийских F-16, в зависимости от наращивания наших новых возможностей F-35", - сообщила она, однако точное количество самолетов не назвала.

Кроме того, сообщается, что Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 так называемой "авиационной коалиции".

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