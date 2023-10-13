Украинские пилоты через несколько дней начнут обучение на F-16 в США — Politico

Украинцы сначала будут изучать основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут в полеты на реальных самолетах. Программу обучения они могут завершить через три месяца.
Украинские летчики начинают обучение на F-16
Украинские летчики на следующей неделе должны начать обучение на истребителях F-16 на авиабазе Военно-воздушных сил Национальной гвардии США в штате Аризона после завершения языковой подготовки.
Об этом сообщило Politico со ссылкой на четырех собеседников.
Как стало известно изданию, небольшая группа украинских летчиков, прибывших в США в сентябре, прошла языковая учеба на авиабазе Лакленд в штате Техас и уже направляется на авиабазу в Аризоне, где будет проходить непосредственно летная подготовка.
Ожидается, что украинцы будут сначала изучать основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах.
В то же время, курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.
Ранее в США прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу через три месяца, однако выполнять боевые задания они будут позже.
Прогресс в начале обучения украинских пилотов на F-16
Игнатий добавил, что не каждая страна хочет обнародовать детали процесса обучения на своей территории. Однако спикер заверил, что этот сдвинулся с места очень серьезно.
Авиационная коллегия также увеличивается, а география участниц довольно велика.
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