В Нидерландах обнародовали подробности отправки F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов

Нидерланды в течение ближайших недель отправят в Румынию истребители F-16 для обучения украинских пилотов и проведения учебных полетов.

Что известно об отправке Нидерландами F-16 в Румынию

По информации издания NL Times, глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что создание учебного центра на территории Румынии для украинских пилотов проходит успешно.

Всё идет очень хорошо. Мы надеемся в течение нескольких недель передать Румынии от 12 до 18 самолетов, благодаря чему центр может начать работу. Поделиться

По ее словам, Нидерланды также продолжают работать над дополнительной помощью с целью усиления украинских систем ПВО.

ПВО будет иметь решающее значение для того, чтобы пережить будущую зиму, – сказал ей и другим министрам обороны президент Украины Владимир Зеленский. Поделиться

Оллонгрен отметила, что в ближайшие недели Нидерланды планируют сделать еще больше для Украины.

При этом она затруднилась сказать, когда Нидерланды передадут Украине первые истребители.

В принципе страна получит 24 истребителя, которые можно будет использовать в борьбе с Россией.

У Нидерландов остается 42 таких истребителя. Остальные будут использоваться для обучения пилотов.

США, на сегодняшний день крупнейшая и влиятельная страна в НАТО, берут на себя работу Нидерландов и Дании. США возглавят "военно-воздушную коалицию", которая хочет обеспечить Украину современными и сильными ВВС. Нидерланды и Дания, инициаторы создания предыдущей коалиции истребителей, продолжат оказывать помощь на переднем плане. Это "логично Поделиться

Что известно о предоставленной Нидерландами помощи Украине

Согласно последнему отчету о помощи, который Оллонгрен направила в парламент, нидерландская военная поддержка Украины в настоящее время составляет 2,1 миллиарда евро. В последние недели Нидерланды поставили Украине 15 танков Т72. Также были отправлены беспилотники, грузовики, боеприпасы и оборудование для разминирования.

Часть расходов будет компенсирована из фонда ЕС. Нидерланды предоставили декларации на общую сумму 833 миллиона евро. На данный момент из фонда возмещено более 242 миллионов евро военной помощи.