У Нідерландах оприлюднили подробиці відправки F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Нідерланди протягом кількох найближчих тижнів відправлять до Румунії винищувачі F-16 для навчаннях українських пілотів і проведення навчальних польотів.

Що відомо про відправку Нідерландами F-16 до Румунії

За інформацією видання NL Times, Глава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що створення навчального центру на території Румунії для українських пілотів проходить успішно.

Все йде дуже добре. Ми сподіваємося протягом декількох тижнів передати Румунії від 12 до 18 літаків, завдяки чому центр може почати роботу Поширити

За її словами, Нідерланди також продовжують працювати над додатковою допомогою із метою посилення українських систем ППО.

ППО буде мати вирішальне значення для того, щоб пережити майбутню зиму, - сказав їй та іншим міністрам оборони президент України Володимир Зеленський. Поширити

Оллонгрен зазначила, що протягом найближчих тижнів Нідерланди планують зробити ще більше для України.

При цьому вона не змогла сказати, коли Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі.

В принципі, країна отримає 24 винищувачі, які можна буде використовувати в боротьбі з Росією.

У Нідерландів залишається 42 таких винищувача. Решта буде використовуватися для навчання пілотів.

США, на сьогоднішній день є найбільшою і найвпливовішою країною в НАТО, беруть на себе роботу Нідерландів і Данії. США очолять "військово-повітряну коаліцію", яка хоче забезпечити Україну сучасними і сильними ВПС. Нідерланди і Данія, ініціатори створення попередньої "коаліції винищувачів", продовжать надавати допомогу на передньому плані. Це "логічно Поширити

Що відомо про надану Нідерландами допомогу Україні

Згідно з останнім звітом про допомогу, який Оллонгрен направила в парламент, нідерландська військова підтримка Україні в даний час становить 2,1 мільярда євро. В останні тижні Нідерланди поставили Україні 15 танків Т72. Також були відправлені безпілотники, вантажівки, боєприпаси та обладнання для розмінування.

Частина витрат буде компенсована з фонду ЄС. Нідерланди надали декларації на загальну суму 833 мільйони євро. На даний момент з фонду відшкодовано понад 242 мільйони євро військової допомоги.