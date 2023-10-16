Продолжит ли США военную помощь Украине — ответ Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.

Продолжит ли США военную помощь Украине

По словам американского лидера, у США есть возможность делать это и они обязаны это делать, ведь "Соединенные Штаты – это важная нация".

Ради Бога, мы – Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории – не в мире, в истории мира. История мира. Мы можем позаботиться о них обоих и при этом поддерживать нашу всеобщую международную оборону. А если не мы, то кто? – отметил Байден. Поделиться

Президент заявил, что обе войны преимущественно связаны с американским народом, ведь в Украине одной из его целей было не допустить, чтобы совершивший военные преступления Путин не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией.

Представьте, что произошло сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-нибудь великую войну в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет решающую роль в обеспечении этого, – подчеркнул Байден. Поделиться

Что известно о новом пакете военной помощи для Украины и Израиля от США

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан анонсировал переговоры президента США с представителями Конгресса по выделению более 2 млрд долларов на новый пакет военной помощи Украине и Израилю.

По его словам, на этой неделе президент США Джо Байден проведет интенсивные переговоры с Конгрессом США по поводу необходимости одобрения этого пакета.

В связи с тем, что республиканцы пытаются избрать спикера Палаты представителей США после того, как почти две недели назад сторонники жесткой линии партии сместили Кевина Маккарти, принятие законопроектов откладывается.

Байден рассматривает бюджетный запрос, объединяющий помощь Израилю, Украине и, возможно, Тайваню, чтобы повысить шансы его утверждения на фоне призывов некоторых республиканцев урезать средства для Киева.