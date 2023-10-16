США пообіцяли не залишати Україну без грошей у боротьбі проти РФ

США та ЄС продовжать надавати Україні фінансову та іншу підтримку

За словами керівниці Мінфіну США Джанет Єллен, підтримка України залишається головним пріоритетом Вашингтона та Брюсселя у боротьбі із агресією Кремля.

Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягти успіху на полі бою Поширити

За її словами, адміністрація президента Джо Байдена віддана питанню підтримки України “стільки, скільки це буде потрібно”.

Глава Мінфіну США також наголосила, що у Білому домі продовжать вести боротьбу за збереження двохпартійної підтримки збоку Конгресу щодо питання надання допомоги Україні.

Зустріч Єллен з Єврогрупою відбувається у той час, коли адміністрація президента США Джо Байдена готується провести новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів як для України, так і для Ізраїлю, який готує наземне вторгнення після смертельного нападу 7 жовтня, здійсненого угрупуванням ХАМАС, яка править у Газі.

США можуть дозволити собі підтримувати Україну та Ізраїль

Джанет Єллен підкреслила, що США можуть і повинні одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Я думаю, що відповідь - абсолютно. Америка, безумовно, може собі дозволити підтримувати Ізраїль та підтримувати військові потреби Ізраїлю, і ми також можемо і повинні підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії Поширити

Єллен попередила, що наразі рано оцінювати наслідки для світової економіки від розв’язаного терористами палестинського угруповання ХАМАС конфлікту в Ізраїлі.

Ми розглядаємо потенційні економічні наслідки воєнних дій... Зарано говорити про те, чи будуть серйозні наслідки Поширити

За її словами, наслідки залежать від того, чи поширяться військові дії за межі Ізраїлю та сектору Гази, "і це, безумовно, той результат, якого ми б хотіли уникнути".