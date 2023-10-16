США пообещали не оставлять Украину без денег в борьбе против РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

США пообещали не оставлять Украину без денег в борьбе против РФ

Джанет Еллен
Читати українською
Источник:  Reuters

США и страны ЕС продолжат оказывать Украине финансовую поддержку на фоне продолжающейся, развязанной Кремлем преступной войны.

США и ЕС продолжат оказывать Украине финансовую и другую поддержку

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, поддержка Украины остается главным приоритетом Вашингтона и Брюсселя в борьбе с агрессией Кремля.

Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя

По ее словам, администрация президента Джо Байдена отдана вопросу поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно".

Глава Минфина США также отметила, что в Белом доме продолжат бороться за сохранение двухпартийной поддержки со стороны Конгресса по вопросу оказания помощи Украине.

Встреча Еллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, правящая в Газе.

США могут позволить себе поддерживать Украину и Израиль

Джанет Йеллен подчеркнула, что США могут и должны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Я думаю, что ответ – абсолютно. Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и поддерживать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе против России.

Еллен предупредила, что рано оценивать последствия для мировой экономики от разрешенного террористами палестинской группировки ХАМАС конфликта в Израиле.

Мы рассматриваем потенциальные экономические последствия военных действий... Слишком рано говорить о том, будут ли серьезные последствия

По ее словам, последствия зависят от того, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и сектора Газа, "и это, безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США могут поддерживать Украину и Израиль — Байден
Джо Байден
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Продолжит ли США военную помощь Украине — ответ Байдена
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киев прибыла спецпредставительница США по восстановлению Украины
Пенни Прицкер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.