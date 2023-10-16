США пообещали не оставлять Украину без денег в борьбе против РФ

США и ЕС продолжат оказывать Украине финансовую и другую поддержку

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, поддержка Украины остается главным приоритетом Вашингтона и Брюсселя в борьбе с агрессией Кремля.

Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя Поделиться

По ее словам, администрация президента Джо Байдена отдана вопросу поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно".

Глава Минфина США также отметила, что в Белом доме продолжат бороться за сохранение двухпартийной поддержки со стороны Конгресса по вопросу оказания помощи Украине.

Встреча Еллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, правящая в Газе.

США могут позволить себе поддерживать Украину и Израиль

Джанет Йеллен подчеркнула, что США могут и должны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Я думаю, что ответ – абсолютно. Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и поддерживать военные нужды Израиля, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе против России. Поделиться

Еллен предупредила, что рано оценивать последствия для мировой экономики от разрешенного террористами палестинской группировки ХАМАС конфликта в Израиле.

Мы рассматриваем потенциальные экономические последствия военных действий... Слишком рано говорить о том, будут ли серьезные последствия Поделиться

По ее словам, последствия зависят от того, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и сектора Газа, "и это, безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".