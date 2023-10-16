США пообещали не оставлять Украину без денег в борьбе против РФ

США и страны ЕС продолжат оказывать Украине финансовую поддержку на фоне продолжающейся, развязанной Кремлем преступной войны.
США и ЕС продолжат оказывать Украине финансовую и другую поддержку
По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, поддержка Украины остается главным приоритетом Вашингтона и Брюсселя в борьбе с агрессией Кремля.
По ее словам, администрация президента Джо Байдена отдана вопросу поддержки Украины "столько, сколько это будет нужно".
Глава Минфина США также отметила, что в Белом доме продолжат бороться за сохранение двухпартийной поддержки со стороны Конгресса по вопросу оказания помощи Украине.
Встреча Еллен с Еврогруппой проходит в то время, когда администрация президента США Джо Байдена готовится провести новый пакет военной помощи на сумму более 2 млрд долларов как для Украины, так и для Израиля, который готовит наземное вторжение после смертельного нападения 7 октября, совершенного группировкой ХАМАС, правящая в Газе.
США могут позволить себе поддерживать Украину и Израиль
Джанет Йеллен подчеркнула, что США могут и должны одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.
Еллен предупредила, что рано оценивать последствия для мировой экономики от разрешенного террористами палестинской группировки ХАМАС конфликта в Израиле.
По ее словам, последствия зависят от того, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и сектора Газа, "и это, безусловно, тот результат, которого мы хотели бы избежать".
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