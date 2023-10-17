Журналисты узнали, сколько ракет ATACMS Украина получила от США
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты узнали, сколько ракет ATACMS Украина получила от США

Ракета
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Источник:  Associated Press

Украинские военные 17 октября ударили ракетами ATACMS по российским войскам.

Сколько ракет ATACMS США передали Украине

Как сообщило Associated Press, Украина получила меньше дюжины дальнобойных ракет ATACMS от Соединенных Штатов Америки.

За последние несколько дней в Украину поставили меньше дюжины ракет (ATACMS – ред.)", - приводит издание слова неназванного чиновника.

Журналисты уточняют, что появление на фронте таких ракет дает Украине возможность наносить удары по находящимся на большом расстоянии российским целям. При этом бойцы ВСУ остаются в безопасной зоне.

AP отмечают, что официальные лица не имели права публично обсуждать этот вопрос до официального объявления и говорили об этом на условиях анонимности.

Украинские военные уже используют ракеты ATACMS

ВСУ 17 октября ударили ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Это стало первым случаем, когда предоставленное США оружие было использовано во время войны в Украине.

17 октября использование ракет ATACMS ВСУ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех союзников Украины за помощь и отметил, что сегодня особая благодарность Соединенным Штатам Америки.

Между тем в Воздушных силах заявили, что россияне пытаются держать вертолеты и тактическую авиацию на аэродромах ближе к линии фронта для своих атак, поэтому поражение вражеской техники в Луганске и Бердянске очень важно.

Позже Силы специальных операций сообщили, что в результате спецоперации DRAGONFLY по поражению вражеских аэродромов во временно оккупированном Луганске и Бердянске были уничтожены девять российских вертолетов, установка ПВО, склад боеприпасов и многое другое вооружение.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

  • девять вертолетов разных модификаций

  • специальная техника, которая находилась на аэродромах

  • пусковая установка ПВО

  • склад боеприпасов

  • повреждены взлетные полосы аэродромов

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