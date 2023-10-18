NYT озвучило свою версію щодо кількості наданих Україні ракет ATACMS

Україна могла отримати приблизно 20 ракет ATACMS

Як уже згадувалося раніше, 17 жовтня інформаційна агенція Associated Press написала, що Україна отримала менше дюжини далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.

За останні кілька днів в Україну поставили менше дюжини ракет (ATACMS - ред.), - наводить видання слова неназваного чиновника. Поширити

Однак The New York Times із посиланням на своїх інсайдерів заперечує цю інформацію.

Після численних повідомлень про те, що було прийнято рішення про постачання зброї, її доставка здійснювалася в таємниці через побоювання, що вона може бути атакована Росією під час ввезення в країну. Крім того, Україна хотіла спробувати застати росіян зненацька, - йдеться в повідомленні. Поширити

Згідно з даними двох західних посадовців, Штати надіслали близько 20 ракет в Україну.

Окрім того, наголошується, що 17 жовтня ЗСУ використали ракети ATACMS, щоб вдарити по двох аеродромах росіян на окупованій території.

Чи зможуть ATACMS змінити ситуацію на полі бою в Україні

Що важливо розуміти, ракети ATACMS є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території.

Журналісти звертають увагу на те, що зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку офіційний Вашингтон досі не підписав.

Наразі незрозуміло, наскільки ця ракетна система змінить ситуацію на полі бою; інша зброя, надана Заходом, в тому числі танки, забезпечила лише незначну перевагу у війні, яка затягнулася на довгі місяці. А версія ракети, надіслана Сполученими Штатами, остання велика система, яку Україна хотіла отримати від США, має обмежений радіус дії, - йдеться в матеріалі ЗМІ. Поширити

За словами інсайдерів видання, нових далекобійних американських ракет вистачить, щоб ЗСУ діставали майже всі ключові бази, які країна-агресорка використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.

Однак, що важливо розуміти, ATACMS не можуть бути використані Україною для нападу на російську територію.