NYT озвучило свою версію щодо кількості наданих Україні ракет ATACMS

Згідно з даними видання The New York Times, Штати передали Україні приблизно 20 далекобійних ракет ATACMS.
Україна могла отримати приблизно 20 ракет ATACMS
Як уже згадувалося раніше, 17 жовтня інформаційна агенція Associated Press написала, що Україна отримала менше дюжини далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки.
Однак The New York Times із посиланням на своїх інсайдерів заперечує цю інформацію.
Згідно з даними двох західних посадовців, Штати надіслали близько 20 ракет в Україну.
Окрім того, наголошується, що 17 жовтня ЗСУ використали ракети ATACMS, щоб вдарити по двох аеродромах росіян на окупованій території.
Чи зможуть ATACMS змінити ситуацію на полі бою в Україні
Що важливо розуміти, ракети ATACMS є касетним боєприпасом, який розкидає 950 маленьких бомб, здатних завдати шкоди на великій території.
Журналісти звертають увагу на те, що зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку офіційний Вашингтон досі не підписав.
За словами інсайдерів видання, нових далекобійних американських ракет вистачить, щоб ЗСУ діставали майже всі ключові бази, які країна-агресорка використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.
Однак, що важливо розуміти, ATACMS не можуть бути використані Україною для нападу на російську територію.
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