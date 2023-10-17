Україна отримала від США всі обіцяні танки Abrams

США передали всю партію обіцяних танків Abrams

Як заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннел, українські військовослужбовці, які проходили навчання на Abrams, уже повернулися в Україну з боєприпасами й запасними частинами до цих танків.

Однак О'Доннелл зауважив, що для, щоб Abrams потрапили безпосередньо на поле бою необхідно певний час.

За його словами, українським військам слід переконатися, що мають необхідні елементи підтримки, і визначитися, коли й де використовувати танки для досягнення максимального ефекту проти російських військ.

Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли і де вона використовуватиме американські танки, - підкреслив він. Поширити

Що відомо про передачу танків Abrams Україні

25 січня американський лідер Джо Байден заявив, що США передадуть Україні свої танки Abrams до кінця цього року.

У липні стало відомо, військовослужбовці ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

Днями представник Пентагону заявив, що танки будуть доставлені в Україну вже найближчими днями та тижнями.

25 вересня видання The New York Times із посиланням на двох посадовців американського міністерства оборони повідомило, що перша партія прибула в Україну 23 вересня, однак їх точну кількість не вказали.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський підтвердив, що американські Abrams вже прибули на територію України.

Начальник ГУР Кирило Буданов раніше зазначав, Україна використовуватиме танки Abrams обережно і тільки для добре розроблених операцій.

Зокрема їх використовують лише для евакуації або для швидкого транспортування піхотних команд до певного місця, але вона не братиме участі в бойових діях.