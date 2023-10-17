Украина получила от США все обещанные танки Abrams
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получила от США все обещанные танки Abrams

Танк
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Источник:  Голос Америки

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, обещанный передать военным президент США Джо Байден.

США передали всю партию обещанных танков Abrams

Как заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннел, проходившие учения на Abrams украинские военнослужащие уже вернулись в Украину с боеприпасами и запасными частями к этим танкам.

Однако О'Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время.

По его словам, украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск.

Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки, – подчеркнул он.

Что известно о передаче танков Abrams Украине

25 января американский лидер Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года.

В июле стало известно, что военнослужащие ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

25 сентября издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября, однако их точное количество не указали.

В этот день президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские Abrams уже прибыли на территорию Украины.

Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams осторожно и только для хорошо разработанных операций.

В частности, их используют только для эвакуации или для быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не будет участвовать в боевых действиях.

Потому что если они используются на передовом и просто в общевойсковом бою, они не проживут слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных, – рассказал Буданов.

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