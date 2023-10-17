Украина получила от США все обещанные танки Abrams

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams, обещанный передать военным президент США Джо Байден.
США передали всю партию обещанных танков Abrams
Как заявил представитель армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннел, проходившие учения на Abrams украинские военнослужащие уже вернулись в Украину с боеприпасами и запасными частями к этим танкам.
Однако О'Доннелл отметил, что для того, чтобы Abrams попали непосредственно на поле боя, необходимо определенное время.
По его словам, украинским войскам следует убедиться, что обладают необходимыми элементами поддержки, и определиться, когда и где использовать танки для достижения максимального эффекта против российских войск.
Что известно о передаче танков Abrams Украине
25 января американский лидер Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года.
В июле стало известно, что военнослужащие ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.
На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.
25 сентября издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны сообщило, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября, однако их точное количество не указали.
В этот день президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские Abrams уже прибыли на территорию Украины.
Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams осторожно и только для хорошо разработанных операций.
В частности, их используют только для эвакуации или для быстрой транспортировки пехотных команд в определенное место, но она не будет участвовать в боевых действиях.
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