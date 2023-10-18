Украинские ракеты ATACMS могут помочь уничтожить ПВО России — Forbes

Что известно об использовании ATACMS для подавления ПВО

Американский военный журналист Дэвид Акс пишет, что украинская армия недавно получила первые ракеты M39 (ATACMS) образца 1990-х годов и сразу же выпустила три из них по российской базе вертолетов в Бердянске, уничтожив по меньшей мере 9 вертолетов.

А теперь представьте, что те же стальные и вольфрамовые бомбы падают на батарею противовоздушной обороны с ее хрупкими радарами, фургонами поддержки, пусковыми установками и ракетами. Поделиться

Майор Армии США Картер Роджерс в своей диссертации для Колледжа командования и генерального штаба армии США в 1991 году написал, что ATACMS может нейтрализовать или подавить широкий спектр типов целей, в том числе радары противовоздушной обороны, радары или ракеты класса "земля-земля".

Акс отмечает, что M39 может поставить под угрозу часть российской сети противовоздушной обороны, которая находится глубоко за линией фронта, но не настолько далеко от линии фронта, что для ее подавления требуется спецоперация стратегического уровня.

С оперативной точки зрения, M39 как оружие для подавления ПВО врага занимает промежуточное место между малыми беспилотниками и противокорабельными ракетами. Поделиться

Что известно о ATACMS

M39 – это двухтонная четырехметровая баллистическая ракета с твердотельным ракетным двигателем и боеголовкой, содержащая 950 суббоеприпасов.

Ею можно стрелять из гусеничной или колесной пусковой установки, ракета имеет дальность полета в 160 км.

Армия США всегда намеревалась использовать M39 для подавления противовоздушной обороны противника, и это очевидно из ее конструкции.

Ракета, предназначенная, скажем, для разрушения бункера, имела бы одну большую боеголовку, а не гильзу, полную бомб.

Первый раз, когда армия США совершила боевой огонь с M39 во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году, целью была иракская батарея противовоздушной обороны С-75, угрожавшая военным самолетам коалиции.