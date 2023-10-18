Изменят ли ракеты ATACMS ситуацию на фронте — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Изменят ли ракеты ATACMS ситуацию на фронте — объяснение аналитиков

ATACMS
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Источник:  ISW

По убеждению экспертов Института изучения войны (ISW), использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS будет представлять угрозу для авиации РФ и вражеских складов боеприпасов в тылу.

ВСУ впервые использовали ATACMS против армии РФ

Американские аналитики обращают внимание на то, что украинская армия впервые применила предоставленные Штатами ракеты большой дальности ATACMS для удара по российским целям на своих оккупированных территориях 17 октября.

Эту информацию подтвердил не только глава государства Владимир Зеленский, но и Белый дом.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, официальный Вашингтон "тайно" передал Киеву ракеты ATACMS с дальностью действия 165 км в течение последних дней.

Вооруженные силы Украины уже использовали ракеты ATACMS для нанесения ударов по аэродромам в Бердянске Запорожской области и Луганске, оккупированных Россией.

По словам Владимира Зеленского, ATACMS "хорошо себя зарекомендовали", но прямо не подтвердил их использование во время этих ударов.

Вполне возможно, США передали системы ATACMS тайно, чтобы обеспечить украинским силам оперативную неожиданность и общий шок в российском информационном пространстве. Это свидетельствует о том, что Украина достигла желаемого эффекта, - сказано в сообщении.

Как ATACMS могут изменить ситуацию на фронте

По убеждению американских аналитиков, вероятное рассредоточение российских самолетов на аэродромах по всей оккупированной Украине и перемещение авиационных средств дальше линии фронта, вполне возможно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций.

Что важно понимать, перебазирование самолетов на находящиеся дальше в тылу аэродромы может повлиять на время простоя российской авиации, необходимое для поддержки операций.

Это будет особенно непросто для российских вертолетов, длительное время действовавших на относительно небольших участках фронта, чтобы ослабить наступающие механизированные силы Украины в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

Нельзя игнорировать тот факт, что появление ракет большой дальности также представляет серьезную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах.

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