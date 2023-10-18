Чи змінять ракети ATACMS ситуацію на фронті — пояснення аналітиків

На переконання експертів Інституту вивчення війни (ISW), використання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS становитиме загрозу для авіації РФ та ворожих складів боєприпасів у тилу.

ЗСУ вперше використали ATACMS проти армії РФ

Американські аналітики звертають увагу на те, що українська армія вперше застосувала надані Штатами ракети великої дальності ATACMS для удару по російських цілях на своїх окупованих територіях 17 жовтня.

Цю інформацію підтвердив не лише глава держави Володимир Зеленський, а й Білий дім.

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, офіційний Вашингтон "таємно" передав Києву ракети ATACMS з дальністю дії 165 км протягом останніх днів.

Збройні сили України вже використовували ракети ATACMS для завдання ударів по аеродромах в окупованих Бердянську Запорізької області та Луганську, окупованих Росією.

За словами Володимира Зеленського, ATACMS "добре себе зарекомендували", але прямо не підтвердив їх використання під час цих ударів.

Цілком можливо, США передали системи ATACMS таємно, щоб забезпечити українським силам оперативну несподіванку, і загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту, - йдеться в повідомленні. Поширити

Як ATACMS можуть змінить ситуацію на фронті

На переконання американських аналітиків, ймовірне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, цілком можливо, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

Що важливо розуміти, перебазування літаків на аеродроми, які знаходяться далі в тилу, може вплинути на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

Це буде особливо непросто для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що поява ракет великої дальності також становить серйозну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах.