Українські ракети ATACMS можуть допомогти знищити ППО Росії — Forbes

Що відомо про використання ATACMS для придушення ППО

Американський військовий журналіст Девід Акс пише, що українська армія нещодавно отримала перші ракети M39 (ATACMS) зразка 1990-х років і відразу ж випустила три з них по російській базі гелікоптерів в Бердянську, знищивши щонайменше 9 гелікоптерів.

А тепер уявіть, що ті самі сталеві та вольфрамові бомби падають на батарею протиповітряної оборони з її крихкими радарами, фургонами підтримки, пусковими установками та ракетами. Поширити

Майор Армії США Картер Роджерс у своїй дисертації для Коледжу командування і генерального штабу армії США в 1991 році написав, що ATACMS може нейтралізувати або придушити широкий спектр типів цілей, зокрема радари протиповітряної оборони, радари або ракети класу «земля-земля».

Акс зазначає, що M39 можуть поставити під загрозу частину російської мережі протиповітряної оборони, яка знаходиться глибоко за лінією фронту, але не настільки далеко від лінії фронту, що для її придушення потрібна спецоперація стратегічного рівня.

З оперативної точки зору, M39 як зброя для придушення ППО ворога займає проміжне місце між малими безпілотниками і протикорабельними ракетами. Поширити

Що відомо про ATACMS

M39 — це двотонна чотириметрова балістична ракета з твердотільним ракетним двигуном і боєголовкою, що містить 950 суббоєприпасів.

Нею можна стріляти з гусеничної або колісної пускової установки, ракета має дальність польоту у 160 км.

Армія США завжди мала намір використовувати M39 для придушення протиповітряної оборони противника, і це очевидно з її конструкції.

Ракета, призначена, скажімо, для руйнування бункера, мала б одну велику боєголовку, а не гільзу, повну бомб.

Перший раз, коли армія США здійснила бойовий вогонь з M39 під час операції «Буря в пустелі» в 1991 році, ціллю була іракська батарея протиповітряної оборони С-75, яка загрожувала військовим літакам коаліції.