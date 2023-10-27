Сырский назвал главную цель ВСУ на данном этапе войны

По словам командующего Сухопутными войсками ВС Украины генерала-полковника Александра Сырского, наши воины сконцентрировались на том, чтобы нанести максимальные потери армии РФ.

Сырский оценил ситуацию на фронте

Генерал-полковник посетил подразделения на Лимано-Куповском направлении.

Он обращает внимание на то, что ситуация на данном направлении остается сложной, однако контролируемой.

Пока российские захватчики не отказываются от активных боевых действий на этом участке фронта.

Как сообщает Сырский, враг постоянно подтягивает резервы, а также имеет большие потери, как в личном составе, так и в технике.

Кроме того, сообщается, что российские захватчики делают все возможное, чтобы прорвать нашу оборону с целью выхода непосредственно в Купянск с последующей его блокировкой и окружением.

В ходе встречи командующего с командирами бригад и офицерами штабов были решены неотложные вопросы эффективности огневого поражения противника, усиления подразделений резервами, логистического обеспечения и многое другие.

Какая ключевая актуальная задача ВСУ на поле боя

По словам полковника, украинские воины продолжают вести активную оборону, а также непрерывно уничтожать силы армии РФ.

Наша цель – нанесение максимальных потерь противнику, удержание занимаемых рубежей и позиций, восстановление, а на отдельных направлениях проведения наступательных действий… Горжусь нашими воинами, их выдержкой и храбростью, способностью в условиях численного превосходства противника проводить наступательные действия, каждый день освобождая от оккупантов нашу землю ! Война – это сложный и трудный путь, но мы должны его пройти ради наших детей, их счастливого будущего, сохранения и расцвета нашего государства, – заявил Александр Сырский. Поделиться

Кроме того, указано, что во время рабочего визита командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с отличившимися в боях воинами, поблагодарил их за героизм, стойкость и мужество, вручил награды Командующего Сухопутными войсками ВС Украины, ценные подарки и сертификаты на денежные премии.