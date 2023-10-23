Воздушные силы ВСУ за ночь сбили 14 дронов и авиационную ракету

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
Отмечается, что россияне атаковали дронами с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.
Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.
Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:
13 БПЛА Shahed-136/131;
1 управляемую авиационную ракету Х-59;
1 ударный БПЛА (тип не установлен).
Что известно о ночной атаке 23 октября
В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы – там работала ПВО.
Россияне атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed, девять из них были сбиты силами ПВО.
Ночная атака продолжалась более 3,5 часов. Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.
Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.
Вечером вражеский беспилотник также был зафиксирован в Киевской области – по нему тоже отработала украинская ПВО.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-