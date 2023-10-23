Воздушные силы ВСУ за ночь сбили 14 дронов и авиационную ракету

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

Отмечается, что россияне атаковали дронами с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их в разных направлениях – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:

13 БПЛА Shahed-136/131;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

1 ударный БПЛА (тип не установлен).

Что известно о ночной атаке 23 октября

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы – там работала ПВО.

Россияне атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed, девять из них были сбиты силами ПВО.

Ночная атака продолжалась более 3,5 часов. Враг направил дроны-камикадзе из крымского мыса Чауда по припортовой инфраструктуре Одесщины. Заходили на удар они преимущественно с моря, где их встретили подразделения противовоздушной обороны.

Обломками сбитого дрона была повреждена крыша складского здания объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе. Пожар оперативно усмирили пожарные. Люди не пострадали.

Вечером вражеский беспилотник также был зафиксирован в Киевской области – по нему тоже отработала украинская ПВО.