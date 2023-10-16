ПВО ночью уничтожило две крылатые ракеты Х-59 и 11 БПЛА

Украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Результаты работы ПВО
Воздушные силы сообщают, что ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.
Военные зафиксировали применение одной баллистической ракеты «Искандер М», пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».
Последствия ракетного удара
Известно, что одна из ракет была сбита над Днепропетровской областью. Другая попала по территории Днепровского района.
На Полтавщине в Миргородском районе были слышны звуки взрывов.
Обломки сбитой ракеты повредили частные дома. Известно о трех пострадавших, среди которых ребенок 10 лет.
ПВО работала в четырех городах: Кропивницком, Миргороде, Хмельницком, Староконстантинове.
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