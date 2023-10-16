ПВО ночью уничтожило две крылатые ракеты Х-59 и 11 БПЛА

Украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты Х-59 из пяти и 11 из 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Результаты работы ПВО

Воздушные силы сообщают, что ночью 16 октября российские оккупанты атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники.

Военные зафиксировали применение одной баллистической ракеты «Искандер М», пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131". Поделиться

Последствия ракетного удара

Известно, что одна из ракет была сбита над Днепропетровской областью. Другая попала по территории Днепровского района.

На Полтавщине в Миргородском районе были слышны звуки взрывов.

Обломки сбитой ракеты повредили частные дома. Известно о трех пострадавших, среди которых ребенок 10 лет.

ПВО работала в четырех городах: Кропивницком, Миргороде, Хмельницком, Староконстантинове.