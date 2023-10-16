ППО вночі знищила дві крилаті ракети Х-59 та 11 БПЛА
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО вночі знищила дві крилаті ракети Х-59 та 11 БПЛА

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Українські сили ППО збили дві крилаті ракети Х-59 з п’яти та 11 з 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Результати роботи ППО

Повітряні сили повідомляють, що уночі 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Загалом військові зафіксували застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “Shahed-136/131”.

Наслідки ракетного удару

Відомо, що одну з ракет збили над Дніпропетровською областю. Інша поцілила по території Дніпровського району.

На Полтавщині у Миргородському районі було чутно звуки вибухів.

Уламки збитої ракети пошкодили приватні будинки. Відомо про трьох постраждалих, серед який дитина 10 років.

ППО працювала у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

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