Нічна атака "Шахедів" на Україну. Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Вночі 12 жовтня російські загарбники здійснили чергову атаку на Україну, використовуючи для цього десятки ударних БпЛА типу "Shahed".
Що відомо про атаку РФ на Україну 12 жовтня
Згідно з даними представників Повітряних сил України, у ніч на 12 жовтня 2023 року армія Російської Федерації знову атакувала територію нашої країни ударними БпЛА типу "Shahed" з північного та південного напрямків – Білгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).
Представники Повітряних сил України звертають увагу на те, що до знищення ворожих цілей в українському небі цього разу долучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом вночі силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 "Shahed-131/136, - уточнюють у ПП.
Армія РФ атакувала Харкіську та Одеську області
Увечері 11 жовтня солдати РФ вдарили по одному з районів Харкова й поранили одного чоловіка.
За його словами, також на місці влучання сталася пожежа.
Окрім того, наголошується, щвнаслідок нічної атаки "Шахедів" в Ізмаїльському районі на Одещині постраждала людина, а також пошкоджені припортова інфраструктура і житлові будинки.
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