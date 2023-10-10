Сили ППО вночі збили над трьома областями 27 російських БпЛА

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували територію України з Криму 36 «Шахедами» – сили ППО знищили 27.
Що відомо про нічну атаку РФ
Повітряні сили повідомляють, що уночі РФ атакувала південь України 36 ударними БпЛА типу «Shahed».
Їхні пуски здійснили з мису Чауда в окупованому Криму.
Наслідки атаки РФ
В Одеській області знищили 23 «шахеди». Є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих немає.
На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено один ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».
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