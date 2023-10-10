Силы ПВО ночью сбили над тремя областями 27 российских БпЛА

В ночь на 10 октября российские войска атаковали территорию Украины из Крыма 36 «Шахедами» – силы ПВО уничтожили 27.

Что известно о ночной атаке РФ

Воздушные силы сообщают, что ночью РФ атаковала юг Украины 36 ударными БпЛА типа Shahed.

Их пуски совершили с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 27 «Shahed-131/136» в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Поделиться

Последствия атаки РФ

В Одесской области уничтожили 23 «шахеда». Есть попадания по логистической инфраструктуре. Пострадавших нет.

В Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен один ударный БпЛА типа «Shahed-136/131».