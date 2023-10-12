Ночная атака "Шахедов" на Украину. Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Ночью 12 октября российские захватчики совершили очередную атаку на Украину, используя для этого десятки ударных БПЛА типа "Shahed".

Что известно об атаке РФ на Украину 12 октября

Согласно данным представителей Воздушных сил Украины, в ночь на 12 октября 2023 года армия Российской Федерации вновь атаковала территорию нашей страны ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (РФ) и мыса Чауда (ТОТ Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов". Вражеские БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере шести областях Украины, - сказано в заявлении. Поделиться

Представители Воздушных сил Украины обращают внимание на то, что к уничтожению вражеских целей в украинском небе в этот раз привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В целом ночью силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28" Shahed-131/136, - уточняют в ВС. Поделиться

Армия РФ атаковала Харьковскую и Одесскую области

Вечером 11 октября солдаты РФ ударили по одному из районов Харькова и ранили одного мужчину.

Оккупанты еще раз обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется, – рассказывает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Поделиться

По его словам, также на месте попадания произошел пожар.

Кроме того, сообщается, что в результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе на Одесщине пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.