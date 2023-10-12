Ночная атака "Шахедов" на Украину. Силы ПВО озвучили результаты своей работы
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака "Шахедов" на Украину. Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Воздушные Силы ВСУ
дроны, шахеды
Читати українською

Ночью 12 октября российские захватчики совершили очередную атаку на Украину, используя для этого десятки ударных БПЛА типа "Shahed".

Что известно об атаке РФ на Украину 12 октября

Согласно данным представителей Воздушных сил Украины, в ночь на 12 октября 2023 года армия Российской Федерации вновь атаковала территорию нашей страны ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений - Белгородская область (РФ) и мыса Чауда (ТОТ Крым).

Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов". Вражеские БпЛА летели по разным направлениям, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере шести областях Украины, - сказано в заявлении.

Представители Воздушных сил Украины обращают внимание на то, что к уничтожению вражеских целей в украинском небе в этот раз привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В целом ночью силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28" Shahed-131/136, - уточняют в ВС.

Армия РФ атаковала Харьковскую и Одесскую области

Вечером 11 октября солдаты РФ ударили по одному из районов Харькова и ранили одного мужчину.

Оккупанты еще раз обстреляли Харьков. Зафиксирован "прилет" в одном из районов города. По предварительной информации, один человек получил ранения. Поврежден частный дом. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется, – рассказывает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, также на месте попадания произошел пожар.

Кроме того, сообщается, что в результате ночной атаки "Шахедов" в Измаильском районе на Одесщине пострадал человек, а также повреждены припортовая инфраструктура и жилые дома.

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Одесщину. Наши силы ПВО сбили 10 "Шахедов" над Одесщиной, однако, к сожалению, есть и попадание. В Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы, - отмечает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина усиливает ПВО для защиты объектов энергетики от атак РФ
Энергетика
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО ночью сбили над тремя областями 27 российских БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
Дроны
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит передовую британскую систему ПВО Terrahawk Paladin
Terrahawk Paladin

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.