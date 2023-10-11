Украина получит передовую британскую систему ПВО Terrahawk Paladin

11 октября правительство Великобритании объявило о предоставлении очередного пакета поддержки Украине в войне с РФ. Среди анонсированного оборудования – мобильная антидроновая система противовоздушной обороны Terrahawk Paladin от MSI Defence Systems.

Украина получит Terrahawk Paladin

11 октября 2023 года правительство Великобритании объявило о предоставлении очередного пакета поддержки Украине в войне с РФ. Среди анонсированного оборудования – мобильная антидроновая система противовоздушной обороны Terrahawk Paladin, изготовленная британской компанией MSI Defence Systems.

Это ведущий производитель дистанционных управляемых установок. Пушечные установки MSI Defence Systems активно используются по всему миру, обеспечивают надежную защиту кораблей от надводных и воздушных угроз. Впервые Terrahawk Paladin продемонстрировали год назад, а осенью 2023 года компания выпустила ее обновленную версию.

Как отмечается в сообщении правительства Британии, система ПВО Terrahawk Paladin должна помочь ВСУ отслеживать и уничтожать беспилотники и защитить критическую национальную инфраструктуру. Какое количество систем получит Украина пока неизвестно.

Характеристики установки:

Terrahawk Paladin называют классическим средством борьбы с дронами. Она объединяет автоматическую пушку с цифровой системой управления огнем и радиолокационной системой.

Установка MSI Defence Systems представляет собой мобильную платформу. К точке развертывания ее могут перевозить на грузовике. Также он может использоваться стационарно.

Terrahawk поражает цели на дальности до 2 км. Для этого используется пушка. В стандартном комплектовании это 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II, оснащенная системой двойного питания. Благодаря этому есть возможность использовать два разных типа боеприпасов, в том числе снарядов с программируемым подрывом, ракет с полуактивной лазерной наводкой типа APKWS.

Отслеживание потенциальных угроз ведется на 360 градусов с помощью РЛС с активными фазированными антенными решетками.

Дополнительно установлена оптическая система поиска и захвата цели с дневным и ночным каналом, что обеспечивает уничтожение враждебных целей в любую погоду. Это оптико-прицельная станция SATOS собственной разработки компании MSI, в составе которой тепловизор и лазерный дальномер.

Система Terrahawk Paladin является автономной. Электроснабжение установки и комплекта управления обеспечивает генератор.

Непосредственное управление производится дистанционно с помощью выносных пультов. Система нуждается только в двух операторах, один из которых отвечает за обзор целей, второй – за их уничтожение.

Искусственный интеллект для эффективного уничтожения "шахедов":

Система управления рассчитывает баллистическую компенсацию, а также имеет улучшенный алгоритм распознавания целей. Его разработала польская компания Advanced Protection Systems.

Terrahawk может отслеживать несколько целей одновременно и сообщать точное трехмерное расположение объекта в режиме реального времени.

По данным Military Media Center, благодаря машинному обучению ИИ Terrahawk классифицирует летательные объекты, что позволяет различать БПЛА и птиц.

Terrahawk Paladin имеет значительные тактические и стратегические преимущества независимо от того, будет ли она разворачиваться как отдельная система, или как часть эшелонированной ПВО.

На профильном военном портале Defense Express отмечают, что британская система Terrahawk, особенно в сочетании с программируемыми боеприпасами, является достаточно эффективным решением вопроса экономического уничтожения таких угроз, как Shahed-136.

Британия передаст Украине десятки тысяч артснарядов

Великобритания предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца года.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 19 сентября после заседания Контактной группы по обороне Украины пообещал дополнительные поставки десятков тысяч артиллерийских снарядов для украинских сил до конца года.

Заявление Шаппса прозвучало на фоне отправки 300-тысячного артиллерийского снаряда. По его словам, британская помощь позволит Украине "защитить себя от неспровоцированного российского вторжения и вернуть незаконно оккупированные территории".

Чтобы гарантировать, что у Украины есть все необходимое для защиты с приближением зимы, мы также определили, как Великобритания будет двигаться дальше в ближайшие месяцы в наших приоритетных сферах поддержки, в частности противовоздушной обороне, дальнобойному оружию и обучению, – сказал британский министр. Поделиться

Руководитель штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин в свою очередь сказал, что "Путину следует волноваться".