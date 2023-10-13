Пентагон по всьому світу збирає компоненти ППО для України — AP
Категорія
Україна
Дата публікації

Пентагон по всьому світу збирає компоненти ППО для України — AP

ППО України
Джерело:  Associated Press

В Міноборони США у різних країнах світу шукають компоненти для систем ППО, які згодом будуть передані Україні.

Що відомо про зусилля США у забезпеченні України системами ППО

За інформацією видання із посиланням на співрозмовника з Пентагону, американські інженери створили нову ракетну установку з радарів та інших компонентів, які були надані країнами-партнерами.

Зокрема, система здатна здійснювати пуски ракет AIM-9M Sidewinder, які увійшли до останнього пакета військової допомоги Україні від США.

Зокрема, команда інженерів зі США та України модернізувала установку ППО "Бук" радянського виробництва.

Тепер вона може здійснювати пуски ракет RIM-7, великі запаси яких є в США.

Однак в України скорочується кількість установок “Бук”.

За словами посадовця, обидві ці системи надійдуть в Україну вже восени.

Як зауважило видання, нововведення дали США ще одну можливість надавати зброю Україні, поки Конгрес не схвалив нові кошти для оборонної допомоги. Пентагон все ще має $5,4 млрд, які може використати, щоб направити Україні зброю зі своїх запасів. 

Що відомо про допомогу від партнерів із ППО та іншим озброєнням

13 жовтня президент Володимир Зеленський провів в Одесі зустріч із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, зокрема, обговорювалась участь західних партнерів у посиленні української ППО.

За словами президента, наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема, як відзначив Володимир Зеленський, під час зустрічі було обговорено:

  • подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль;

  • інші аспекти оборонної співпраці;

  • посилення санкції проти Російської Федерації. Сторони однаково бачать необхідність прискорити наступні кроки, аби обмежити здатність терористів фінансувати війну.

Для нас важливо, щоб заморожені російські активи, їхнє використання було спрямоване, зокрема, на відбудову України. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за розуміння в цьому, - зазначив президент.

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