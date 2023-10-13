Пентагон по всему миру собирает компоненты ПВО для Украины.

В Минобороны США в разных странах мира ищут компоненты для систем ПВО, которые впоследствии будут переданы Украине.
Что известно об усилиях США в обеспечении Украины системами ПВО
По информации издания со ссылкой на собеседника из Пентагона, американские инженеры создали новую ракетную установку из радаров и других компонентов, предоставленных странами-партнерами.
В частности, система способна осуществлять пуски ракет AIM-9M Sidewinder, вошедших в последний пакет военной помощи Украине от США.
В частности, команда инженеров из США и Украины модернизировала установку ПВО "Бук" советского производства.
Теперь она может производить пуски ракет RIM-7, большие запасы которых есть в США.
Однако в Украине сокращается количество установок Бук.
По словам чиновника, обе эти системы поступят в Украину уже осенью.
Как отметило издание, нововведения предоставили США еще одну возможность предоставлять оружие Украине, пока Конгресс не одобрил новые средства для оборонной помощи. Пентагон по-прежнему имеет $5,4 млрд, которые может использовать, чтобы направить Украине оружие из своих запасов.
Что известно о помощи от партнеров по ПВО и другим вооружениям
13 октября президент Владимир Зеленский провел в Одессе встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в частности обсуждалось участие западных партнеров в усилении украинской ПВО.
По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов об усилении противовоздушной обороны Украины.
В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи было обсуждено:
дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;
другие аспекты оборонного сотрудничества;
усиление санкции против русской Федерации. Стороны все равно видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность финансировать войну.
Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление после ударов террора. Спасибо за понимание в этом, – отметил президент.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-