Пентагон по всему миру собирает компоненты ПВО для Украины.
Категория
Украина
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Пентагон по всему миру собирает компоненты ПВО для Украины.

ПВО Украины
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Источник:  Associated Press

В Минобороны США в разных странах мира ищут компоненты для систем ПВО, которые впоследствии будут переданы Украине.

Что известно об усилиях США в обеспечении Украины системами ПВО

По информации издания со ссылкой на собеседника из Пентагона, американские инженеры создали новую ракетную установку из радаров и других компонентов, предоставленных странами-партнерами.

В частности, система способна осуществлять пуски ракет AIM-9M Sidewinder, вошедших в последний пакет военной помощи Украине от США.

В частности, команда инженеров из США и Украины модернизировала установку ПВО "Бук" советского производства.

Теперь она может производить пуски ракет RIM-7, большие запасы которых есть в США.

Однако в Украине сокращается количество установок Бук.

По словам чиновника, обе эти системы поступят в Украину уже осенью.

Как отметило издание, нововведения предоставили США еще одну возможность предоставлять оружие Украине, пока Конгресс не одобрил новые средства для оборонной помощи. Пентагон по-прежнему имеет $5,4 млрд, которые может использовать, чтобы направить Украине оружие из своих запасов.

Что известно о помощи от партнеров по ПВО и другим вооружениям

13 октября президент Владимир Зеленский провел в Одессе встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в частности обсуждалось участие западных партнеров в усилении украинской ПВО.

По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов об усилении противовоздушной обороны Украины.

В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи было обсуждено:

  • дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;

  • другие аспекты оборонного сотрудничества;

  • усиление санкции против русской Федерации. Стороны все равно видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность финансировать войну.

Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление после ударов террора. Спасибо за понимание в этом, – отметил президент.

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