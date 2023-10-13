Україна звернулась до союзників за ППО на зимовий період — Зеленський

Що відомо про прохання України щодо додаткових ППО від партнерів

За словами президента Володимира Зеленського, Україна просить в партнерів системи ППО для використання виключно упродовж зимового періоду.

Складно поєднати такі речі, тому що усе залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. І він дійсно розроблений у деталях. У всіх наших партнерів він є - у європейських партнерів, партнерів зі Сполучених Штатів, з Азії тощо, - зазначив Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо наявності в Україні комбінованого захисту портів та енергетичної інфраструктури. Поширити

Глава держави підкреслив, що посилення ППО є складною задачею для України.

Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи. Не можу сказати про кількість. Не тому, що не знаю, а тому, що просто не маю права це робити, - пояснив президент. Поширити

Він також підкреслив під час зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Одесі, що Україна отримає від цієї країни новий пакет військової допомоги, у якому, зокрема, будуть ракети для отриманих Україною раніше американських систем ППО Patriot.

У цьому також є відповідь, як ми працюємо, де ми знаходимось, і як ми збираємось посилювати зерновий коридор та захист енергетики. Вдячний кільком державам, які це розуміють. Там у нас така мультисистема. До деяких держав ми звертаємося, щоб нам надали навіть на зиму - на зимовий період деякі системи, тому що у них їх мало. І навіть говоримо і про такі комбіновані речі. Тобто, є системи, які прийдуть і будуть у нас, а є якісь системи, які ми шукаємо, і знайшли їх, щоб взяти на зимовий період, - зазначив Зеленський. Поширити

Що відомо про допомогу від Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що його країна передасть Україні патрульні кораблі для захисту зернового коридора.

Ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів для того, аби зерновий коридор був максимально убезпечений Поширити

За його словами, робота ведеться, але точні дати постачання і етапи підготовки українського персоналу не будуть озвучуватися публічно, щоб не інфомрувати про російських загарбників.

Також він зазначив, що Україна завдяки постачанню зернових продовжує забезпечувати світ продовольством.

Ми свідомо того, що зима наближається, і що Росія захоче якомога більше зашкодити Україні у цей період. Ми вже передали Україні ракети "Петріот". Ми зобов'язалися надіслати літаки F16 до України. Ми разом з Румунією і Данією розпочали підготовку пілотів Поширити

Своєю чергою, як сказав Зеленський, Нідерланди відіграють лідерську роль у авіаційній коаліції винищувачів F16 і триває "прекрасна взаємодія".

Крім того, як додав прем'єр, для України були підготовлені танки Т-70 та танки Leopard.

На його переконання, необхідно допомагати Україні.

Він зазначив, що Нідерланди виділили 100 млн євро для допомоги Україні, з яких 60 млн євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України.

Також допомога передбачає надання Україні необхідних матеріалів для підготовки до зими, і зокрема, закупівля палива. Кошти також виділяється для допомоги деокупованим територіям.