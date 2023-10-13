Україна звернулась до союзників за ППО на зимовий період — Зеленський

Україна звернулась до низки західних партнерів із проханням надати системи ППО упродовж зимового періоду для відбиття масованих ракетних атак злочинної армії та захисту критичної інфраструктури.
Що відомо про прохання України щодо додаткових ППО від партнерів
За словами президента Володимира Зеленського, Україна просить в партнерів системи ППО для використання виключно упродовж зимового періоду.
Глава держави підкреслив, що посилення ППО є складною задачею для України.
Він також підкреслив під час зустрічі із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в Одесі, що Україна отримає від цієї країни новий пакет військової допомоги, у якому, зокрема, будуть ракети для отриманих Україною раніше американських систем ППО Patriot.
Що відомо про допомогу від Нідерландів
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що його країна передасть Україні патрульні кораблі для захисту зернового коридора.
За його словами, робота ведеться, але точні дати постачання і етапи підготовки українського персоналу не будуть озвучуватися публічно, щоб не інфомрувати про російських загарбників.
Також він зазначив, що Україна завдяки постачанню зернових продовжує забезпечувати світ продовольством.
Своєю чергою, як сказав Зеленський, Нідерланди відіграють лідерську роль у авіаційній коаліції винищувачів F16 і триває "прекрасна взаємодія".
Крім того, як додав прем'єр, для України були підготовлені танки Т-70 та танки Leopard.
На його переконання, необхідно допомагати Україні.
Він зазначив, що Нідерланди виділили 100 млн євро для допомоги Україні, з яких 60 млн євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України.
Також допомога передбачає надання Україні необхідних матеріалів для підготовки до зими, і зокрема, закупівля палива. Кошти також виділяється для допомоги деокупованим територіям.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-