Украина обратилась к союзникам за ПВО на зимний период.
Категория
Украина
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Украина обратилась к союзникам за ПВО на зимний период.

Офис Президента Украины
Марк Рютте и Владимир Зеленский
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Украина обратилась к ряду западных партнеров с просьбой предоставить системы ПВО в течение зимнего периода для отражения массированных ракетных атак преступной армии и защиты критической инфраструктуры.

Что известно о просьбе Украины о дополнительных ПВО от партнеров

По словам президента Владимира Зеленского, Украина просит у партнеров системы ПВО для использования исключительно в течение зимнего периода.

Сложно соединить такие вещи, потому что все зависит от количества соответствующих противовоздушных систем. Мы работаем над увеличением этого количества. У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях. У всех наших партнеров он есть – у европейских партнеров, партнеров из Соединенных Штатов, из Азии и т.д., – отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов относительно наличия в Украине комбинированной защиты портов и энергетической инфраструктуры.

Глава государства подчеркнул, что усиление ПВО является сложной задачей для Украины.

Каждый месяц у нас прилагаются системы. Я не могу сказать вам, где будут эти системы. Не могу сказать о количестве. Не потому, что не знаю, а потому, что просто не имею права это делать, – объяснил президент.

Он также подчеркнул во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе, что Украина получит от этой страны новый пакет военной помощи, в котором в частности будут ракеты для полученных Украиной ранее американских систем ПВО Patriot.

В этом также ответ, как мы работаем, где мы находимся, и как мы собираемся усиливать зерновой коридор и защиту энергетики. Благодарен нескольким государствам, которые это понимают. Там у нас такая мультисистема. К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму – на зимний период некоторые системы, потому что у них их мало. И даже говорим и о таких комбинированных вещах. То есть есть системы, которые придут и будут у нас, а есть какие-то системы, которые мы ищем, и нашли их, чтобы взять на зимний период, - отметил Зеленский.

Что известно о помощи от Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты зернового коридора.

Мы поможем Украине с получением патрульных кораблей для того, чтобы зерновой коридор был максимально безопасен.

По его словам, работа ведется, но точные даты поставок и этапы подготовки украинского персонала не будут озвучиваться публично, чтобы не информировать о российских захватчиках.

Также он отметил, что Украина благодаря поставкам зерновых продолжает снабжать мир продовольствием.

Мы осознаем, что зима приближается, и что Россия захочет как можно больше повредить Украине в этот период. Мы уже передали Украине ракеты "Петриот". Мы обязались отправить самолеты F16 в Украину. Мы вместе с Румынией и Данией приступили к подготовке пилотов.

В свою очередь, как сказал Зеленский, Нидерланды играют лидерскую роль в авиационной коалиции истребителей F16 и продолжается "прекрасное взаимодействие".

Кроме того, добавил премьер, для Украины были подготовлены танки Т-70 и танки Leopard.

По его убеждению, необходимо помогать Украине.

Он отметил, что Нидерланды выделили 100 млн. евро для помощи Украине, из которых 60 млн. евро пойдут в поддержку нидерландских компаний, желающих присоединиться к восстановлению Украины.

Также помощь предусматривает предоставление Украине необходимых материалов для подготовки к зиме и, в частности, закупка топлива. Средства также выделяются для помощи деоккупированным территориям.

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