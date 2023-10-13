Украина обратилась к союзникам за ПВО на зимний период.

Украина обратилась к ряду западных партнеров с просьбой предоставить системы ПВО в течение зимнего периода для отражения массированных ракетных атак преступной армии и защиты критической инфраструктуры.
Что известно о просьбе Украины о дополнительных ПВО от партнеров
По словам президента Владимира Зеленского, Украина просит у партнеров системы ПВО для использования исключительно в течение зимнего периода.
Глава государства подчеркнул, что усиление ПВО является сложной задачей для Украины.
Он также подчеркнул во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Одессе, что Украина получит от этой страны новый пакет военной помощи, в котором в частности будут ракеты для полученных Украиной ранее американских систем ПВО Patriot.
Что известно о помощи от Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что его страна передаст Украине патрульные корабли для защиты зернового коридора.
По его словам, работа ведется, но точные даты поставок и этапы подготовки украинского персонала не будут озвучиваться публично, чтобы не информировать о российских захватчиках.
Также он отметил, что Украина благодаря поставкам зерновых продолжает снабжать мир продовольствием.
В свою очередь, как сказал Зеленский, Нидерланды играют лидерскую роль в авиационной коалиции истребителей F16 и продолжается "прекрасное взаимодействие".
Кроме того, добавил премьер, для Украины были подготовлены танки Т-70 и танки Leopard.
По его убеждению, необходимо помогать Украине.
Он отметил, что Нидерланды выделили 100 млн. евро для помощи Украине, из которых 60 млн. евро пойдут в поддержку нидерландских компаний, желающих присоединиться к восстановлению Украины.
Также помощь предусматривает предоставление Украине необходимых материалов для подготовки к зиме и, в частности, закупка топлива. Средства также выделяются для помощи деоккупированным территориям.
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