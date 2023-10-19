Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага. Есть попадания

Российские оккупанты за вечер и ночь атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Результаты работы ПВО

Воздушные силы сообщают, что с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября российские войска атаковали Украину 17 средствами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано:

5 баллистических ракет Искандер М;

1 зенитная управляемая ракета С-300;

1 управляемая авиационная ракета Х-59;

1 крылатая ракета (тип уточняется);

9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В целом силы ПВО уничтожили 4 воздушных цели:

одну управляемую авиационную ракету Х-59;

три ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Последствия атаки РФ

Воздушные силы сообщили, что атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным МВД, в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 кв. Пострадавших нет.

В Николаеве в результате российского удара загорелось складское здание, повреждены окна жилых многоэтажек.

По данным Николаевской ОВА, 18 октября в 20:30 в результате ракетного удара по населенному пункту Степовской общины в Николаевской области погибли два человека, ранения получил один человек.

Также около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА возник пожар в неработающем складском здании. Без пострадавших.

В Покровском районе Донбасса в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

В Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв.

В Днепропетровской области под ракетный удар попал Павлоград, есть разрушения на инфраструктурном объекте.

Также с утра над Криворожским районом военные сбили ракету.