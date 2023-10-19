Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага. Есть попадания

Российские оккупанты за вечер и ночь атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.
Результаты работы ПВО
Воздушные силы сообщают, что с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября российские войска атаковали Украину 17 средствами.
Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано:
5 баллистических ракет Искандер М;
1 зенитная управляемая ракета С-300;
1 управляемая авиационная ракета Х-59;
1 крылатая ракета (тип уточняется);
9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
В целом силы ПВО уничтожили 4 воздушных цели:
одну управляемую авиационную ракету Х-59;
три ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Последствия атаки РФ
Воздушные силы сообщили, что атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.
По данным МВД, в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 кв. Пострадавших нет.
В Николаеве в результате российского удара загорелось складское здание, повреждены окна жилых многоэтажек.
По данным Николаевской ОВА, 18 октября в 20:30 в результате ракетного удара по населенному пункту Степовской общины в Николаевской области погибли два человека, ранения получил один человек.
Также около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА возник пожар в неработающем складском здании. Без пострадавших.
В Покровском районе Донбасса в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.
В Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв.
В Днепропетровской области под ракетный удар попал Павлоград, есть разрушения на инфраструктурном объекте.
Также с утра над Криворожским районом военные сбили ракету.
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