Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага. Есть попадания
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре из 17 воздушных целей врага. Есть попадания

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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Российские оккупанты за вечер и ночь атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М, ударными БпЛА типа Shahed, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Результаты работы ПВО

Воздушные силы сообщают, что с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября российские войска атаковали Украину 17 средствами.

Всего в ударе по промышленным, инфраструктурным, гражданским и военным объектам зафиксировано:

  • 5 баллистических ракет Искандер М;

  • 1 зенитная управляемая ракета С-300;

  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59;

  • 1 крылатая ракета (тип уточняется);

  • 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

В целом силы ПВО уничтожили 4 воздушных цели:

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59;

  • три ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Последствия атаки РФ

Воздушные силы сообщили, что атакованы объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным МВД, в Сумах в результате удара беспилотника возник пожар в двухэтажном здании на площади 100 кв. Пострадавших нет.

В Николаеве в результате российского удара загорелось складское здание, повреждены окна жилых многоэтажек.

По данным Николаевской ОВА, 18 октября в 20:30 в результате ракетного удара по населенному пункту Степовской общины в Николаевской области погибли два человека, ранения получил один человек.

Также около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного БПЛА возник пожар в неработающем складском здании. Без пострадавших.

В Покровском районе Донбасса в результате обстрела повреждено здание учебного заведения.

В Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв.

В Днепропетровской области под ракетный удар попал Павлоград, есть разрушения на инфраструктурном объекте.

Также с утра над Криворожским районом военные сбили ракету.

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