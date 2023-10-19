Сили ППО за ніч знищили чотири із 17 повітряних цілей ворога. Є влучання

Російські окупанти за вечір та ніч атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Результати роботи ППО

Повітряні сили повідомляють, що з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня російські війська атакували Україну 17 засобами.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Загалом сили ППО знищили 4 повітряні цілі:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Наслідки атаки РФ

Повітряні сили повідомили, що атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За даними МВС, у Сумах в результаті удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 кв.м. Постраждалих немає.

У Миколаєві внаслідок російського удару загорілася складська будівля, пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок.

За даними Миколаївської ОВА, 18 жовтня о 20:30 внаслідок ракетного удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщини загинуло дві людини, поранення отримала одна людина.

Також близько 02:40 в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА виникла пожежа в непрацюючій складській будівлі. Без постраждалих.

У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

У Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному із підприємств на площі 100 кв.м.

У Дніпропетровській області під ракетний удар потрапив Павлоград, є руйнування на інфраструктурному об'єкті.

Також зранку над Криворізьким районом військові збили ракету.