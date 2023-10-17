Нова атака РФ на Україну — ППО збила всі ворожі цілі

Уночі проти 17 жовтня росіяни випустили по Україні шість ударних безпілотників Shahed з окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, що летів над окупованою Херсонщиною.

ППО збила всі ворожі цілі

Сили ППО знищили ці цілі на південному напрямку.

На східному напрямку ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300.

У Росії назвали найбільшого постачальника дронів до країни

Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, були поставлені з Китаю.

Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова.

Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні зізнався про джерело поставок до Росії дронів.

Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу і гроші необхідні виділені, – заявив російський міністр. Поширити

Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.