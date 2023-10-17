Нова атака РФ на Україну — ППО збила всі ворожі цілі

Уночі проти 17 жовтня росіяни випустили по Україні шість ударних безпілотників Shahed з окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, що летів над окупованою Херсонщиною.
ППО збила всі ворожі цілі
Сили ППО знищили ці цілі на південному напрямку.
На східному напрямку ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300.
У Росії назвали найбільшого постачальника дронів до країни
Практично всі імпортні безпілотники, якими на сьогоднішній день володіє Росія, були поставлені з Китаю.
Така заява прозвучала 16 жовтня з вуст глави мінфіну РФ Антона Силуанова.
Виступаючи на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків, Силуанов фактично вперше за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну на публічному рівні зізнався про джерело поставок до Росії дронів.
Така заява прозвучала в контексті анонсування нової програми РФ зі створення власної бази з виробництва безпілотників.
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